Clave. La vuelta del dólar por sobre los 40 pesos volvió a encender alarmas, pero la semana pasada la divisa fue acortando ventajas con el peso: cayó a 38,14 el viernes.

Analistas financieros destacaron el ingreso de inversiones debido a la baja de la tasa de Riesgo País, el "abaratamiento", medido en dólares, de las acciones de las empresas argentinas, y la posibilidad de una mayor calma financiera por un inminente acuerdo con el FMI.



El analista técnico de Clave Bursátil Jorge Fedio fue claro al asegurar que "están entrando y apurando los fondos externos, conforme la evolución del volumen. El tiempo (para la realización) de la cumbre del G-20 (a fines de noviembre) se acorta y saben que no se la pueden perder, cuando el FMI también apuesta en grande".



Por su parte, el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, aseveró que "con un dólar a $40 los precios de los activos de las empresas están baratos" y por eso la recuperación de hasta 15% que tuvieron los precios de las acciones en la última semana.



Las empresas que cotizan en Wall Street recuperaron un 24% de lo que habían perdido en cinco meses. Desde fines de agosto el promedio de precios de 17 ADR (denominación de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York) subió 13%. El valor total de esas firmas aumentó en USD 8.800 millones.



Desde la consultora Research for Traders explicaron que teniendo como marco que el mercado anticipa un "inminente extensión del acuerdo stand-by con el FMI -se habla de un adicional de entre USD 15.000 y 20.000 millones, a los USD 50.000 millones acordados originalmente-, los bonos en dólares que cotizan en el exterior expresaron sustanciales alzas".



En medio de este clima de optimismo, el ministro de Producción, Dante Sica, advirtió que "hay que ser cautelosos" porque aún no está superada la crisis.



"Hay indicios en la economía que son muy importantes pero hay que ser cautelosos", sostuvo el funcionario.



"Estamos enviando señales muy claras al mercado que va a disipar sus dudas sobre nuestra política monetaria y económica", indicó Sica



La tasa de Riesgo País, que había llegado a los 783 puntos a comienzos de mes, cerró el viernes a 588 puntos, es decir una baja del 25%, de los cuales 11 puntos porcentuales retrocedieron en la última semana.



El riesgo país, un indicador elaborado por el JP Morgan, mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro norteamericano contra el resto de los países.



El riesgo país se ubicó en diciembre en 300 puntos básicos y alcanzó un techo superior a los 781 BP para posteriormente, en los últimos días, perforar el piso de los 600 puntos, con evidente tendencia a la baja.



Los analistas concluyen en que si bien la situación económico-financiera no es la mejor actualmente en la Argentina y que se complicó en los últimos dos trimestres -particularmente por la marcada suba del dólar en nuestro país-, dista mucho de la crisis de 2001 cuando se produjo la cesación de pagos y el riesgo país se situó en torno a los 5.500 puntos.



En consecuencia, el riesgo país no parece ser hoy un elemento que pueda influir para la toma de decisiones de inversores institucionales, teniendo en cuenta la confianza que se vislumbra en que se logrará un acuerdo con el FMI.



La corrida del riesgo



Ese riesgo país que estaba en 350 puntos a principios de año y le permitió al exministro de Finanzas Luis Caputo levantar U$S 9.000 millones con tres bonos en la primera semana de 2018, saltó hasta los casi 800 puntos el 4 de septiembre. Desde entonces inició una caída hasta los 622 puntos del viernes.