El juez Penal de Instrucción Conclusional I de la provincia de Tucumán, Juan Francisco Pisa, fue destituido de su cargo por un Jurado de Enjuiciamiento que consideró que no cumplió con sus funciones, no abordó con perspectiva de género y no protegió judicialmente a la docente de inglés Paola Tacacho, quien denunció al menos 15 veces a un exalumno, Mauricio Parada Parejas, que la acosaba y terminó matándola.

La decisión del órgano interpoderes fue tomada por unanimidad. De esta forma, el magistrado no podrá acceder al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. El Jury consideró que Pisa era responsable por los tres cargos que le había reprochado la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

A criterio del Jurado, el magistrado incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

Según los investigadores, entre noviembre de 2015 y mayo de 2020, la docente había realizado 15 denuncias contra Parada Pareja, quien había sido su alumno años anteriores y que desde entonces la acosaba, hecho por el cual la justicia le había impuesto una restricción de acercamiento.

Seis de esas presentaciones fueron archivadas, ocho quedaron sin resolución y una había llegado al requerimiento de elevación a juicio, aunque el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa. Las denuncias ante la Legislatura por el mal desempeño del juez fueron desde el inicio impulsadas por las militantes feministas Laura Sánchez y María Belén Ortiz.

El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán y actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado.