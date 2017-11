Investigación. La Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si Freiler sigue siendo investigado por delito de enriquecimiento ilícito.

El camarista federal Eduardo Rodolfo Freiler quedó ayer destituido de su cargo por incumplir con sus obligaciones fiscales, consignar datos falsos en sus declaraciones de bienes y no poder justificar erogaciones que superaban a sus ingresos en más de 20.000.000 de pesos.



La decisión fue tomada, por una mayoría de cinco votos, por el Jurado de Enjuiciamiento ayer, en una audiencia en ciudad de Buenos Aires a la que no asistió Freiler pero de la que sí fueron parte los consejeros de la Magistratura que actuaron como acusadores en el proceso, el diputado Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas.



Allí, la mayoría de los integrantes del Jury consideró probados los hechos por los cuales había sido configurada la acusación por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de las irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y de un nivel de gastos incongruente con sus ingresos.



En esa posición se enmarcaron los votos de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la camarista Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo (Partido Justicialista-Jujuy) y Silvia Giacoppo (Cambiemos-Jujuy); y el juez Mario Márquez.



En tanto, la diputada nacional del Frente para la Victoria-Partido Justicialista Diana Conti -para quien el proceso es nulo- votó en disidencia total y el abogado Raúl Piaggio hizo lo propio en disidencia parcial.



Entre las "conclusiones", el Jury consideró probado que Freiler "consignó datos falsos" en sus declaraciones de bienes de los ejercicios 2014 y 2015, "incumplió en forma reiterada y sistemática con sus obligaciones fiscales" y "desde enero de 2012 hasta octubre de 2016 tuvo erogaciones que superaron con holgura sus ingresos", en más de 20.000.000 de pesos.



Freiler, a quien el Consejo de la Magistratura había suspendido por seis meses, "no es un juez probo y debe ser removido de sus funciones", considero el voto de la mayoría.



Por su parte, Juan Bautista Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, sostuvo que la decisión de remover de su cargo a Freiler constituye "una demostración de institucionalidad".



Con la destitución, Freiler queda inhabilitado a acceder a una jubilación de privilegio derivada de su función en la Justicia. El fallo marcó incongruencias entre los registros de la propiedad inmueble y automotor con relación a los bienes que se le atribuyen al destituido, que este justificó señalando que algunos son de su padre, mientras que otros le fueron donados.



El juez Freiler fue señalado como un juez afín al kirchnerismo por sus fallos, pero además hubo un cúmulo de elementos en su contra sobre enriquecimiento ilegal, basado en la obtención de bienes que no pudo justificar.



El abogado de Eduardo Freiler, José María Olivares, calificó de "arbitrario" y "sin sostén jurídico" el fallo. Adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación. "Conozco que la ley no habilita la apelación, pero sabemos todos que la jurisprudencia habilita el acceso a la Corte de Justicia", explicó. Agencias