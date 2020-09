El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Catamarca informó 13 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, 11 de ellos detectados en el Servicio Penitenciario Provincial, donde el pasado miércoles se había notificado el primer infectado en un oficial que presta servicio en el lugar.



“Los once casos fueron detectados en el operativo de testeos que se realizó el martes en el penal y corresponden a once internos. Cuatro de ellos tienen muy pocos síntomas y el resto están asintomáticos, por tal motivo van a permanecer en un área especial del penal con el control sanitario correspondiente”, explicó ayer por la noche a la prensa la ministra de Salud, Claudia Palladino.



En esta línea, indicó que “si en algún momento los internos presenten algún tipo de sintomatología que necesite mayor complejidad, van a ser derivados inmediatamente al Hospital Malbran”.



La titular de la cartera sanitaria manifestó que “se ha testeado al personal, a los efectivos de las guardias del día de ayer -aproximadamente 75-" y señaló que "todos resultaron negativos" hasta ahora, aunque se esperan aún resultados.



“El 50 por ciento de estos testeos arrojaron resultados negativos y estamos esperando el resultado del resto de los testeos”, aseguró Palladino.



Por su parte, el ministro de Seguridad Provincial, Gustavo Aguirre, manifestó que “se está trabajando sin descanso para mantener controlada la situación”.



“Se está testeando a todos los contactos estrechos de los internos que resultaron positivos. Queremos llevar tranquilidad a toda las familias de los internos y del personal penitenciario de que se están tomando las medidas correspondientes de acuerdo a los protocolos vigentes”, aseguró Aguirre.



Finalmente, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Daniel Romero, indicó que “a partir de los resultados obtenidos, el penal va funcionar bajo una estructura o sistema de burbuja como si ellos constituyera o fuera un núcleo familiar”.



"Esto nos va a permitir que cada uno de los pabellones pueda seguir desarrollando sus actividades en sus espacios de recreación individual como así también dentro de los espacios de recreación al aire libre, además de que no haya contacto entre los pabellones”, señaló.



El Servicio Penitenciario Provincial se encuentra ubicado en la localidad de Miraflores, en el departamento Capayán, a 22 kilómetros de la capital catamarqueña.

Fuente: Télam