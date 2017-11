La angustia de los familiares. En la Base Naval de Mar del Plata, lugar de origen del ARA San Juan, familiares de los tripulantes reciben asistencia psicológica para sobrellevar este dramático momento.

Siete llamadas satelitales que se habrían realizado desde el submarino ARA "San Juan" y no llegaron a enlazar con bases de la Armada Argentina fueron detectadas ayer, informó anoche un comunicado del Ministerio de Defensa.



Según el comunicado, emitido poco antes de las 21, "se detectaron durante esta jornada siete llamadas satelitales que se habrían realizado desde el submarino ARA San Juan y que no llegaron a enlazar con las bases de la Armada Argentina, lo que indicaría que la tripulación intenta restablecer contacto, por lo que se trabaja para determinar su localización precisa".



Las posibles llamadas desde el submarino perdido hace tres días, con una duración de entre 4 y 36 segundos, fueron recibidas entre las 10.52 y las 15.42 en distintas bases de la Armada, aunque no llegaron a establecer contacto.



Ahora, con la colaboración de una empresa estadounidense especializada en comunicación satelital, se trabaja para determinar la ubicación precisa del emisor de las señales, ante la presunción de que podría tratarse del submarino que lleva a bordo 44 tripulantes.



El último contacto del submarino ARA San Juan, uno de los tres con que cuenta la Armada, fue el miércoles a las 7.30, y el operativo de búsqueda se activó en la noche del jueves, luego de no recibir la comunicación prevista a las 22 horas.



Desde el miércoles a las 7, momento en el que el "San Juan" tuvo la última comunicación y en el que se conoció que el buque navegaba por el Golfo San Jorge, 240 millas náuticas (432 km) mar adentro, no se sabe nada de su destino.



En el día de ayer, y tal como lo anticipara el presidente Mauricio Macri muy temprano en su cuenta de Twitter, el Gobierno nacional desplegó "todas las unidades disponibles" para sumarse a la búsqueda que permitirá localizar en algún lugar del mar Argentino al submarino ARA San Juan.



Más de una docena de buques y varios aviones de distintos países -incluido un navío polar de Gran Bretaña- buscan en el Atlántico Sur frente a las costas argentinas al submarino que desapareció con 44 tripulantes, al menos dos de ellos sanjuaninos, hace tres días, y la Armada no descarta ninguna hipótesis sobre su destino.



La Armada explicó que la búsqueda se está llevando a cabo a la altura del Golfo San Jorge, algo más al sur de la Península de Valdés, a unas 430 millas desde la costa.



El operativo de búsqueda y rescate (SAR por su sigla en inglés) enfrenta olas de más de seis metros y fuertes vientos en el área de búsqueda.



La Armada Argentina informó ayer que se encuentran en el área de búsqueda o en tránsito hacia la misma la corbeta ARA "Espora", el aviso ARA "Puerto Argentino", la corbeta ARA "Spiro", la corbeta ARA "Robinson", la corbeta ARA "Rosales", la corbeta ARA "Drummond", el destructor ARA "Sarandí, el destructor ARA "La Argentina", el buque logístico ARA "Patagonia", el transporte ARA "Bahía San Blas", el buque oceanográfico ARA "Puerto Deseado" y el buque oceanográfico ARA "Austral".



El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, contralmirante Gabriel González, señaló ayer que la principal hipótesis sobre el extravío del submarino ARA San Juan apuntaba a un posible "desperfecto eléctrico" y destacó que los familiares de los tripulantes reciben contención por parte de un equipo interdisciplinario de la Armada.



"No podemos tomar contacto todavía con el submarino en superficie", aclaró González al señalar una de las posibilidades de búsqueda y señaló que "también damos prioridad a una búsqueda del submarino hundido". González explicó que en principio la principal "hipótesis apunta a un desperfecto eléctrico, no sabemos la consecuencia que pudo haber tenido a bordo".



"Se ha hecho un barrido en el 80 por ciento de la superficie" donde podría localizarse el submarino sin resultados positivos, añadió, por lo cual aclaró que "no podemos descartar ninguna hipótesis". Asimismo, señaló que "la búsqueda submarina es mucho más complicada porque requiere el uso de medios con mucha tecnología, sonares y teléfonos subacqua".



Por su parte, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, indicó que en casos de problemas el submarino lleva "balizas en caso de emergencia, que se sueltan para llegar a la superficie pero en este caso no fueron activadas". Y reiteró que el submarino tiene 15 días de autonomía, es decir, alimentos y oxígeno para dos semanas.

Hasta el Conicet

La flota científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) comenzó a participar ayer en la búsqueda del ARA "San Juan", junto al equipo de rescate, con equipamiento de última tecnología. La Armada uruguaya dispuso que una aeronave Beechcraft Super King Air 200 se sume también.

Participan aviones se cinco países

Aviones de cinco países se sumaron a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Se trata de Chile, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. En la búsqueda participan una aeronave Tracker de la base aeronaval Comandante Espora y otra de la escuadrilla de vigilancia marítima B-200 de la base de Punta Indio, que efectúan vuelos desde la tarde del jueves. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina sumó al guardacostas "Tango", equipado para rescates subacuáticos, y su avión de patrulla marítima para búsqueda y rescate PA-22 está listo para despegar al momento que se le asigne el área de rastrillaje.



Además continúan los vuelos de exploración de aeronaves de la Aviación Naval, así como de un avión KC-130 Hércules de la Fuerza Aérea y de un P-3 Orion de la NASA, mientras que por la tarde arribó a la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew un avión de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidon de la Marina norteamericana.



En este sentido, el canciller Jorge Faurie expresó ayer su agradecimiento "a todos los países amigos" de Argentina que sumaron su ayuda a la búsqueda del submarino.