Una serie de mensajes extraídos del teléfono celular de Brenda Uliarte, imputada por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitió a la Justicia detectar que el mismo grupo de personas había intentado antes asesinar a la expresidenta.

La información surgió del celular de la propia novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que el 1 de septiembre intentó dispararle a Fernández de Kirchner en la cabeza cuando saludaba a los militantes que habían ido a manifestarle su apoyo en las inmediaciones de su casa, en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes de la investigación consultadas por Télam confirmaron que los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido", dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel. "¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la Justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires. A partir de la nueva información incorporada al expediente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a imponer ayer el secreto de sumario en la causa por el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner, luego de que se incorporara al expediente como prueba clave el contenido del celular de Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel, imputada por el mismo hecho.

"El teléfono de ella es muy contundente", afirmó a Télam una fuente de la investigación que, sin revelar detalles, aseguró que confirma su participación en el intento de asesinar a la expresidenta, a la vez que aseguró que se trata de un material que la coloca como participante activa de distintos grupos de "heaters".

En las últimas horas el diario Página/12 había revelado que en el celular Xioami Note 9 de Uliarte se encontraron frases como "tenemos que generar hechos, no protestas" y "basta de andar puteand..., hay que tirar molotov en la Rosada".

En segundo plano está, por ahora, la línea investigativa que conduce el "entorno de contención" de los agresores: allí aparecerían los vendedores de copos de azúcar ("los copitos"). Según se supo, están bajo sospecha Gabriel Nicolás Carrizo, el referente de "los copitos", quien registraría intensas comunicaciones con Sabag Montiel durante el mes previo al intento de atentado. Hay otras personas de diálogo frecuente con los imputados que también están bajo la lupa de los investigadores entre los que se encuentran un hombre y una mujer que habrían intentado ayudar a Uliarte a ocultarse.

Alberto reveló: 'El próximo era yo'

El presidente Alberto Fernández calificó al intento de magnicidio que sufrió Cristina como 'un momento de conmoción para todos', aseguró y reveló que en el marco de la investigación judicial se conocieron conversaciones entre los detenidos que lo mencionaban a él como el próximo blanco de un posible ataque. 'Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban que el próximo soy yo', reveló Alberto.

El primer posteo

Cristina reapareció contra Clarín

Por primera vez después del intento de asesinarla, la vicepresidenta Cristina Kirchner posteó un mensaje y desde sus redes sociales criticó el título de una columna del diario Clarín que, en su edición de ayer, hace referencia a 'la bala que no salió', sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado en la puerta de su domicilio y, al mismo tiempo, anticipa un fallo condenatorio en su contra en el marco del juicio por la causa Vialidad.

La publicación de Fernández de Kirchner no tiene palabras, sólo la foto de la tapa de Clarín con el resaltado de la columna titulada "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". La columna sostiene que "el relato del 'discurso del odio' funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la Vicepresidenta".

Después otros referentes del kirchnerismo replicaron el posteo.