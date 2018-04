Años de gobierno. Nacido en Córdoba, Fellner gobernó Jujuy entre 1998 y 2007 y entre 2011 y 2015. Entonces, buscó la reelección y fue derrotado por el actual mandatario provincial, el radical Gerardo Morales.

El exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quedó detenido ayer por la tarde en el penal del barrio Alto Comedero de la capital provincial, por solicitud del juez Isidoro Cruz, en el marco de la denominada "megacausa", en la que se investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.



Aunque se espera que Fellner declare hoy por la mañana, el abogado del exmandatario, Horacio Aguilar, confirmó que a primera hora hará un pedido de excarcelación y aseguró ante la prensa local, que "no hay motivos para su detención" y tampoco "prueba alguna que lo vincule con algún hecho delictivo".



Imputado por integrar una asociación ilícita y por administración fraudulenta, Eduardo Fellner se entregó en la Unidad Penal 7 de Jujuy, ubicada en el acceso sur a la capital provincial, luego de que el miércoles por la noche se librara la orden de detención.



No obstante, la detención se concretó una vez en el penal, a donde llegó acompañado de su abogado defensor, Horacio Aguilar.



"No hay motivo para que esté detenido, así que vamos a insistir con el mantenimiento de la libertad durante el proceso, porque ha tenido una conducta intachable; el hecho de que haya venido a entregarse es una muestra de ello", aseguró Aguilar, luego de acompañar a Fellner a entregarse en el penal, poco antes de las 17.



El abogado agregó que hoy harán un pedido de excarcelación, que se sumará a los que vienen haciendo hace un año, a la par de pedidos de sobreseimiento a los que "no se le dio trámite", afirmó.



"Estamos convencidos de que no hay absolutamente ninguna prueba que lo vincule con ningún hecho delictivo", sostuvo. Finalmente, consultado por la prensa local, se refirió a un posible pedido de prisión domiciliaria y dijo que el mandatario "no quiere transformar su casa de toda su vida en una prisión", y tampoco "usará su estado de salud como una excusa", ello vinculado a problemas cardiovasculares que atraviesa.



Luego de cumplir con los trámites de rigor, Fellner se sometió a estudios médicos para analizar su estado de salud y posteriormente fue alojado en un pabellón común, junto a los imputados exfuncionarios, detenidos el miércoles.



En torno a su salud, el juez Cruz confirmó anoche que según el informe realizado por el mismo ministro de Salud provincial, Gustavo Bohuid, "está en condiciones de permanecer detenido".



El letrado agregó que hoy se realizará la indagatoria, desde las 8, en la sede de la Biblioteca del Poder Judicial de la ciudad capital, y dijo que, de presentarse pedidos, tendrá diez días para resolverlos.



Aclaró finalmente que Fellner sólo está ante un proceso de "detención que no puede extenderse más de cuatro meses", y que en el caso que aporte pruebas que lo desvinculen de la causa o surja otra justificación que permita su excarcelación, "podría ser liberado en cualquier momento".



Dicha referencia está relacionada a que la defensa de uno de los detenidos solicitó adelantar la indagatoria, que se llevaría a cabo el lunes próximo, ya que aseguró que presentarán pruebas y pedirán su libertad inmediata.



En la causa en cuestión se investiga el desvío de unos 1.300 millones de pesos para la construcción de 2.300 viviendas sociales, las cuales no habrían sido levantadas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas.



Entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de exfuncionarios provinciales y cooperativistas sociales.



El miércoles también fueron detenidos Luis Consentini, exministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, expresidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; y Héctor Carrizo, excoordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales. A ellos se suman el exintegrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru, de quien su defensa informó que presentará pruebas para quedar libre. También se libró la orden de detención en esta causa para la dirigente social Milagro Sala, quien cumple con una prisión preventiva domiciliaria por otras tres causas, y de las cooperativistas Gladys Díaz y Mirta Aizama, estas últimas encarceladas por otras causas, en el penal de mujeres. Télam





La socia en apuros

La dirigente social Milagro Sala sumó una nueva detención en el marco de la denominada "Megacausa", por la cual quedó detenido el exgobernador de Jujuy Eduardo Fellner, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales que nunca se hicieron.

>> 17 viajes a Panamá justifican el arresto

El juez de Control Nº 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, justificó el pedido de detención de Eduardo Fellner en los 17 viajes que el exgobernador de Jujuy hizo a Panamá, lo que supone que el acusado "en cualquier momento puede evadirse de la investigación".



"Tenemos información de Migraciones que el doctor Fellner viajó 17 veces a Panamá. Y no en todos los casos habría llegado a Panamá, según los argumentos de la Fiscalía. Eso hace suponer que en cualquier momento puede evadirse de la investigación". Aseguró, además, que "el principio de inocencia, de libertad, tiene excepciones, de las que hacemos uso para avanzar en la investigación".



Otra de las razones en las cuales el magistrado amparó su pedido de detención fue en la gran cantidad de años de condena que podría recibir Fellner y el efecto que ello tiene en su psiquis. Para Cruz, si uno suma que a los exfuncionarios se les acusa de asociación ilícita y fraude a la Administración Púbica podrían recibir más de 100 años de condena en caso de ser encontrados culpables. Y señala que eso podría -siempre habla en condicional- afectar la mente de los acusados.