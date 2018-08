El momento de la detención de César Melazo. En junio de 2017, el juez había presentado su renuncia, aunque ya se encontraba apartado preventivamente de su cargo desde 2016 por disposición del jurado de enjuiciamiento.

En un operativo sorpresa, efectivos de la Policía Federal, detuvieron ayer al exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, en su domicilio de la capital bonaerense, acusado de integrar una banda con ladrones, barras y policías que se dedicada a robos de casas y autos.



Específicamente se lo acusa de integrar y dar protección a una asociación ilícita. Además aparecen mencionados abogados y funcionarios de Casación, quienes también habrían otorgado beneficios a los integrantes de la banda.



La organización se dedicaba a detectar casas vacías para luego desvalijarlas, cubierta por las "zonas liberadas" que garantizaban desde la Bonaerense. Además, los acusados estarían involucrados en la compra venta de vehículos robados y el cobro de pólizas de seguros. Ya había 9 detenidos y ayer se sumaron tres: Melazo, Rubén Orlando Herrera, exjefe de la barra de Estudiantes, y Enrique Edgardo Petrullo, a quien se lo señala por toda una red de conexiones con el Poder Judicial.



Melazo fue arrestado en su ostentosa chacra de Gorina de la capital bonaerense y en el operativo de la División Homicidios, los efectivos secuestraron un arsenal integrado por una gran cantidad de armas cortas y largas de diverso calibre.

Con vínculos K. Melazo en la foto junto al exjefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, y el exministro de Justicia, Ricardo Casal, en su cumple Nº 50.

De acuerdo con la hipótesis judicial, los líderes de la organización serían el comisario inspector Gustavo Bursztyn, hasta hace unos días integrante del Comando de Patrullas de La Plata; y el teniente 1º Gustavo Mena, un exjefe de calle de la comisaría 2da de La Plata que fue pasado a disponibilidad en 2015. Estos dos oficiales de la Bonaerense manejaban la red de delincuentes.



Según la acusación, "marcaban" casas vacías, comercios, fábricas, etc., en las que había dinero para cometer lo que en la jerga se conoce como "escruches". Fuentes de la investigación confiaron a Clarín que los policías reclutaban asaltantes que cometían los delitos "casi siempre en pareja" y "liberaban la zona".



Melazo tenía fuertes vínculos con el poder en los tiempos del gobernador bonaerense Daniel Scioli (PJ).



A su cumpleaños número 50 invitó a varias de las personalidades más destacadas de la política del momento: una foto bien lo retrata, con el exjefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y con el exministro de Justicia provincial, Ricardo Casal. Melazo, además, fue candidato a presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata para las elecciones de 2013. Su lema de campaña era: "Transparencia, orden y gestión".



Este juez platense tenía tres denuncias en su contra impulsada por legisladores de Cambiemos y el massismo.



Pero el caso que disparó la investigación por la que Melazo terminó detenido fue el homicidio de Juan Roberto Farías (30), ocurrido en diciembre de 2010 en el hall del edificio donde vivía, en el barrio La Loma. La mujer del fallecido denunció que esa banda ejecutaba planes delictivos cuando Melazo era el juez de turno.



La hipótesis principal es que se trató de un ajuste de cuentas interno de la banda por no haber repartido el botín millonario del robo a la casa del entrenador de fútbol y representante de jugadores Roberto Zapata, exayudante de campo del DT Néstor Craviotto. Tampoco se descarta que haya sido una venganza por robar donde no debía.



El procedimiento en la vivienda de Melazo fue ordenado por la jueza Marcela Garmendia. Esta magistrada había sido clave también para la salida de Melazo de la Justicia porque una causa iniciada por ella le abrió paso al juicio político contra el magistrado, que, acorralado, decidió renunciar.



Las otras causas en su contra eran el posible encubrimiento del barrabrava Marcelo Mallo, tras ser apuntado como partícipe del doble crimen de Unicenter. Y el sospechoso sobreseimiento a Daniel Gustavo Vila, el secretario general del gremio de Carga y Descarga de camiones del Mercado Regional de La Plata.

Chacra con piscina y un lago artificial

El exjuez César Melazo tenía una escultura de caballo tallada en madera en su lujosa mansión. Al estilo Walter Carbone, quien tenía una caja fuerte en un dragón de hierro, el exmagistrado exponía su obra de arte en el jardín de su casa.



César Melazo vivía en una mansión repleta de lujo. Además de la importante piscina, el lago artificial y los detalles de categoría en el interior de su propiedad, el exjuez disfrutaba de observar, en el jardín de su casa, una escultura de caballo tallada en madera que sorprendió a los policías que realizaron el allanamiento en su vivienda.



Entre los arbustos del extenso césped verde, puede apreciarse la escultura que presenta un alto grado de detalle. Incluso, algún efectivo desprevenido, bien pudo haberse confundido la obra de arte con un caballo real. Según pudo saber tn.com.ar, el exmagistrado acusado de formar parte de "la banda del comisario", tiene admiración por estos animales.



En el allanamiento, la Policía encontró un verdadero arsenal, con toda clase de armas, y en un video al que accedió TN se puede observar el lujo en el que vivía el exmagistrado, quien está acusado de conceder beneficios a los delincuentes de la organización a través de salidas anticipadas o arrestos domiciliarios.



Otro detalle que marca el nivel de excentricidad de Melazo es el muelle que el exjuez construyó sobre el lago artificial de su propiedad. En él, incluso, pescó en más de una oportunidad.



En el interior de la vivienda el lujo no cesa y puede apreciarse el importante vestidor de la vivienda y la gran cantidad de ropa y zapatos utilizados por el exjuez y su esposa. La habitación en suite tiene vista hacia el enorme parque de la propiedad, que incluye una piscina.



El exjuez de 55 años era célebre por sus tuits de defensa del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández.