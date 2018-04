Nicolás Pachelo, uno de los imputados por el crimen de María Marta García Belsunce , fue detenido esta tarde y acusado de cometer una serie de robos en el country Tortugas, entre cuyas víctimas hay un banquero y una hermana del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, informaron fuentes policiales y judiciales a Télam.

El operativo fue realizado esta tarde por efectivos de la Sub DDI de Pilar en el piso 11 de un edificio ubicado en la avenida Del Libertador al 100, en el barrio porteño de Retiro, donde Pachelo (41) vive actualmente y en el cual en el año 2003 su madre Silvia Ryan se suicidó arrojándose al vacío.

El detenido está acusado de haber cometido cuatro robos en el country Tortugas de la localidad bonaerense de Pilar durante el último fin de semana largo de Semana Santa.

Según informaron fuentes de la investigación a Télam, entre las víctimas se encuentran Osvaldo Brucco, dueño del restaurante Gardiner, ubicado en la zona de Costanera Norte; Arturo Piano, director ejecutivo del Banco Piano; y Jaqueline Ducoté, hermana del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.

Los vecinos del lugar tomaron contacto con el ministro de seguridad , Cristian Ritondo, quien monitoreo todo el procedimiento

Todos los robos se produjeron en ausencia de moradores y, según los voceros, Pachelo fue registrado por una de las cámaras de seguridad del country escapando con una caja fuerte en la mano.

Asimismo, un medio hermano del detenido, que vive en el mismo barrio cerrado, lo reconoció en los videos del sistema de vigilancia como uno de los ladrones que quedaron filmados, según revelaron fuentes judiciales.

Por estos hechos, también se procedió en simultáneo a la detención de un empleado del country Tortugas, quien sería la persona que le facilitó el acceso a Pachelo al barrio cerrado.

En el departamento del detenido se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellas prendas de vestir que podrían incriminarlo en la investigación, aseguró un vocero.

Pachelo y el caso Belsunce

Pachelo y su ex mujer, Inés Dávalos vivían en el country El Carmel en 2002, año en que María Marta fue asesinada en su vivienda de ese barrio.

La familia de la víctima apuntó contra esa pareja desde un principio, pero el fiscal Diego Molina Pico fijó la investigación en el entorno de María Marta. Tanto el viudo, Carlos Carrascosa , como los hermanos de ella y otros allegados fueron acusados y enjuiciados.

Pachelo no fue procesado en la causa y, tras el suicidio de su madre, acusó a la familia García Belsunce de "querer destruirlo".

El ex vecino de El Carmel sí había sido detenido en 2004 en el marco de una investigación por "hurto calificado, robo simple, defraudaciones y estafas". Varios años después, en 2015, fue procesado en otra causa, esta vez acusado de participar de una banda dedicada a la venta de drogas en fiestas electrónicas.

La hipótesis que llevó a los fiscales de Pilar, Andrés Quintana y María Inés Domínguez, a pedir la indagatoria de Pachelo y su ex mujer el año pasado no es nueva, aunque sí es la primera vez que toma mayor relevancia en la causa.

Los fiscales tienen la sospecha de que el ex vecino del country Carmel y su ex esposa estaban dentro del country al momento del crimen de María Marta, y que la hipótesis que apuntaba al vecino sospechoso no fue investigada debidamente por el fiscal original del caso, Diego Molina Pico, informaron fuentes judiciales a Télam.

Básicamente, retoman algo que la familia de la víctima consideró desde un principio: que un grupo de personas ingresó a robar a la casa, que se sorprendieron con la llegada imprevista y anticipada de María Marta (había ido a jugar al tenis pero la lluvia aceleró su retorno), y que ella reconoció a uno o más de los ladrones, razón por la cuál la mataron a balazos.