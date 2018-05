El ex ministro de Economía chubutense Pablo Oca fue detenido este martes en su domicilio de la ciudad de Trelew a raíz de una investigación de casos de corrupción vinculados con sobreprecios en la obra pública.

También fueron detenidos otros dos ex funcionarios de primera línea de la gestión del fallecido gobernador Mario Das Neves. Se trata del ex jefe de gabinete, Víctor Hugo Cisterna y quien fuera secretario privado del ex gobernador, Gonzalo Carpintero, informó el jefe de la Policía de la provincia.

Oca, ocupó la cartera de Economía desde diciembre de 2015, cuando Das Neves asumió su último mandato, hasta febrero pasado, cuando renunció ante el actual gobernador Mariano Arcioni.

La justicia de Chubut investiga presuntos casos de corrupción durante la gestión de Das Neves que involucran a empresarios de la construcción y a funcionarios del gobernador fallecido en octubre pasado.

Los procedimientos se desprenden de la documentación recolectada por la la causa de corrupción denominada "El Embrujo". Se llevaron a cabo en Rawson, Playa Unión, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. Todos en forma simultánea y coordinados por integrantes de la Fiscalía y de la Jefatura de Policía.

Las detenciones se llevaron a cabo por orden del juez chubutense Sergio Piñeda a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, quien tomó la causa que es un desprendimiento de la llamada "Lista de Correa".

Con ese nombre se conoce a las planillas que fueron secuestradas durante un allanamiento que se realizó en una vivienda de Playa Unión, y llevan el nombre de Diego Correa, un ex secretario del gobernador que fue detenido en plena función y a quien se le adjudica la confección del detallado informe.