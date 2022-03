El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, confirmó esta tarde que la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso de arrojar una bomba molotov a un efectivo del grupo antidisturbios que fue a contener los incidentes que ocurrieron frente al Congreso Nacional y el ataque a pedradas de varios despachos de senadores, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Se trata de Julián Claudio Lazarte. En su domicilio, encontraron material del MTR, la organización que inició los incidentes.

D’Alessandro confirmó en conferencia de prensa el arresto de Lazarte, acusado de atacar con el artefacto incendiario al oficial Alfredo Gutiérrez, quien integraba un grupo de efectivos antidisturbios que fueron desplegados para enfrentar a los manifestantes que prendían fuego contenedores de basura, neumáticos y arrojaban piedras y otros elementos contundentes al frente del Palacio Legislativo.

Entre los despachos afectados por las pedradas estuvo el de CFK, quien luego sugirió que esa agresión pudo ser planificada.

El policía herido.

Ayer, la jueza federal María Eugenia Capuchetti le envió un escrito al juez porteño Norberto Circo para que se inhiba de seguir actuando en la causa.

La magistrada sostiene que los hechos no pueden “desdoblarse” en distintas causas y que la encargada de analizar los hechos es la justicia federal de Comodoro Py. Sospecha que hubo una “organización” para interrumpir la sesión de la Cámara Baja.

En la conferencia de prensa donde se dio a conocer la detención del hombre que arrojó la bomba molotov, el ministro de Gobierno Jorge Macri desatacó el trabajo de la Policía y de la Justicia. “Es un buen momento para dejar en claro que los argentinos no toleramos más a los violentos, esta Ciudad va a hacer respetar la ley y estaremos de la vereda de enfrente de los violentos. La investigación muestra el accionar de la misma agrupación que tiró en 2018 unas 10 toneladas de piedras. En estos años fue protegido por el kirchnerismo porque un amparo los defendió y no permitió el accionar de la policía. Un planteo claro de defensa de estos grupos de choque. No confundamos el accionar de los grupos sociales de barrios, con estos grupos violentos y delictivos que actuaron y volvieron a actuar en el Congreso”, dijo.