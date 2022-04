La empanada es el tercer alimento más consumidos en Argentina y el relleno predilecto es el de carne, según un ranking realizado por la Asociación Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) al celebrarse hoy el Día Internacional de esta comida tan popular en el país y con singularidades de acuerdo a las regiones donde se elaboran.



"Los argentinos comemos muchas empanadas. Hoy, la empanada argentina viaja por el mundo, se encuentra en España, Francia o Estados Unidos", resaltó en diálogo con Télam Federico Domínguez Fontán, maestro pizzero profesional que vive en Bariloche y jurado del Campeonato Argentino de la pizza y la Empanada en el 2018 y 2019.

"Históricamente se consumen empanadas desde que los españoles las trajeron a América, que a ellos les llega a través de los árabes, y hoy nosotros las estamos llevando de nuevo a Europa", Rodolfo Daniel Ibáñez

Según un estudio realizado por la Apyce, la empanada es el tercer alimento de los cinco más consumidos en Argentina y los gustos más elegidos por los argentinos son el de carne, con un 28 por ciento, seguido del relleno de jamón y queso con 20 por ciento y en tercer lugar la empanada de pollo con un 17 por ciento.



Más abajo en el podio, fueron elegidas con un 9 por ciento la de cebolla y queso, la de capresse con 7 por ciento, al igual que la de carne picante, 6 por ciento para la de verdura, 4 por ciento para la de humita, y por último la de roquefort con un 2 por ciento.

Otra curiosidad señalada por Ibáñez es que la empanada de carne -la más elegida por los argentinos- "lleva trece dobleces, por los doce apóstoles más Jesús".



Por su parte, Fontán remarcó que "la Argentina se destaca por tener empanadas por regiones, como las tucumanas, con 13 repulgues, las salteñas que se comen de dos bocados o la de trucha y cordero, que son empanadas más grandes de la Patagonia, que son bonitas para cocinar en horno a leña".

Con respecto a los rellenos, remarcó que "son infinitos", pero que "la clásica sigue siendo la de carne".



Sin embargo, hizo hincapié en que hay muchas variedades y "hasta de mar, donde podés tener langostinos", aunque para el cocinero la mejor es la empanada de oveja.

Por su parte, Hugo Bazán, nacido en la provincia de Salta, pizzero profesional, que obtuvo el segundo y tercer lugar respectivamente en los campeonatos argentinos de pizza y empanadas del 2017 y 2018, remarcó que "la característica de la empanada salteña es la forma de elaboración: la papa, los condimentos que son de los valles, la grasa pella" y comparó: "No lleva morrones como la tucumana; se hace con una carne magra".



Con respecto a la disputa por la mejor empanada del país, Bazán respondió que, para ellos, es la salteña: "Cuando pasás por Salta, es imposible no probar una empanada. Si me dan a elegir, las fritas son las mejores".