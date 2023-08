Un día complicado por el doble oficio de ministro de Economía y candidato del oficialismo en tiempos de crisis y con fuego amigo minando el camino. Así se resume la jornada del viernes de Sergio Massa que arrancó en la provincia de Córdoba anunciando la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte destinada a potenciar la capacidad de producción de Vaca Muerta. Luego pasó por Santa Fe donde puso en marcha la agencia regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la ciudad de Rosario, castigada por el accionar delictivo del narcotráfico y de las actividades de lavado de activos vinculadas.

Pero el día agitado del ministro, contrariamente a lo que había anunciado temprano el presidente Alberto Fernández en un acto en La Pampa, no incluyó el promocionado anuncio de medidas para contrarrestar el impacto de la devaluación en los asalariados, jubilados, pymes y los beneficiarios de los distintos planes sociales.

Según los allegados de Massa, el Presidente "se fue de boca" en algo que "conoce sólo por los medios", y arruinó el impacto del anuncio con su adelanto. "Hoy el ministro Massa va a comenzar a anunciar las medidas que dije que iba a tomar en favor de los sectores más vulnerables y que trabajan, y que han sufrido en desmedro en sus ingresos como consecuencia de la devaluación y la inflación", afirmó Alberto en La Pampa, donde detalló que esas medidas "suponen una suma fija, una corrección en los ingresos de los jubilados, en la AUH y en la Tarjeta Alimentar".

La enumeración desordenada de medidas que el Palacio de Hacienda guardaba bajo siete llaves, y tenía previsto soltar a razón de dos por día, no cayó bien en el equipo económico y al parecer trastocó la agenda del ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP). Pero no fue el único error no forzado deI Presidente ya que programó su acto de inauguración de una sede universitaria en La Pampa a la misma hora que Massa lanzaría la licitación del Gasoducto del Norte. Esto obligó al ministro a esperar más de una hora al descampado, para poder iniciar su transmisión, un retraso que le impidió participar de un encuentro del Frente Renovador en Parque Norte para comenzar a diagramar la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre.

Massa recién cerca de las 20 comenzó su acto en Rosario y el esperado anuncio de medidas volvió a posponerse. En principio, Alberto lo había anticipado para el jueves, después el propio ministro lo confirmó para el viernes. Y al final sería hoy o mañana el día D. Y la mayor incógnita del anuncio es la suma fija ya que hay diferencias sobre el monto, a quiénes alcanzaría, si se prolonga en el tiempo. Anoche se rumoreaba que sería de $45 mil para todos los asalariados que ganen menos de $440 mil.

Entre estas idas y venidas que ponen sobre el tapete la desconexión entre la Casa Rosada y el ministro de Economía, lo más destacado del día de Massa fue su reiterado llamado a confluir en un gobierno de unidad a partir del 10 de diciembre y que Argentina "está terminando de recorrer la salida de la crisis".

Subido a la campaña en una provincia esquiva como Córdoba, Massa señaló que a partir del próximo 10 de diciembre "viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional", al anunciar en Córdoba la licitación de las obras de Reversión del Gasoducto Norte.

"Así como algunos tomaron un endeudamiento criminal para financiar la fuga de capitales y la timba financiera (en clara alusión a la gestión de Macri), nosotros tomamos deuda para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en Argentina", destacó. En ese contexto, agregó a la actual gestión nacional le pasó de todo: "Endeudamiento criminal, pandemia, guerra y sequía", y sin embargó afirmó que se está "terminando de recorrer la salida de la crisis", concluyó el ministro en un día sin sabor.

> El Gasoducto del Norte y su impacto

En un acto en la localidad cordobesa de Tío Pujío, Sergio Massa anunció ayer el llamado a licitación de reversión del Gasoducto del Norte que permitirá llevar el gas del yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino de Vaca Muerta a las industrias de las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Como también la conexión de hogares de esas siete provincias a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. Toda la reversión del Gasoducto Norte generará 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

Una vez concluida la obra, habrá un ahorro anual de U$S 1.960 millones para el Estado; una baja el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino; y exportaciones hacia el norte de Chile, al centro de Brasil y a Bolivia.

La reversión significará una inversión de U$S 710 millones por parte del Gobierno, de los cuales U$S 540 millones provienen de un crédito del Banco de Desarrollo para América latina y el Caribe (CAF), y el gasoducto estará en funcionamiento antes del invierno de 2024.

Habría otro aumento de tarifas para altos ingresos

En La Pampa. Aquí Alberto anticipó las medidas y dejó en offside a Massa.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, dijo ayer que el impacto de la devaluación sobre el costo de la generación energética ronda el 10%, y que está en estudio trasladar esto a la factura del segmento de altos ingresos.

"El impacto de la devaluación en el costo de generación energética es aproximadamente el 10%; vamos a hablar con el ministro (de Economía) Sergio Massa para ver si esto se traslada a factura solamente para el segmento de altos ingresos o hay algún tipo de actualización, eso está en estudio", afirmó Royon.

Sostuvo que pese al impacto de la devaluación, "con el primer tramo del gasoducto (Néstor Kirchner) hay una baja en el costo de generación al poder utilizar más gas proveniente de Vaca Muerta". "En concreto, del valor que veníamos trayendo el aumento es sólo de aproximadamente un 10%", remarcó.

Por otra parte, se refirió al congelamiento de los precios de los combustibles y afirmó: "Confiamos que todo el sector lo haga, ese fue el acuerdo que hemos arribado; el Estado nacional puso una parte de beneficios impositivos". "Entendemos que hasta el 31 de octubre no debería haber nuevos aumentos de combustibles y confiamos que el sector lo cumpla", agregó.

Sobre el acuerdo de refuncionalización del complejo Río Grande, que se firmó ayer en la provincia de Córdoba, dijo que "esto era importante para nosotros: Río Grande ya es un proyecto emblemático para la Argentina y para el sector hidroeléctrico por las características de ingeniería". Remarcó que el proyecto es "uno de los dos en la Argentina que tiene almacenamiento con agua y esto en el sistema hidroeléctrico le da más confiabilidad, así como también le da la posibilidad de almacenamiento en el largo plazo".