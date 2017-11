La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue la clara ganadora del día de ayer tras el acuerdo que le permitirá a la provincia de Buenos Aires recuperar multimillonarios fondos a partir de 2018 en compensación por el congelamiento del Fondo del Coburbano que desde 1996 privó al mayor distrito del país de unos 650 mil millones de pesos.



Exultante, la gobernadora no pudo ocultar su felicidad al término de la reunión con Macri y el resto de sus pares que le abre una caja de pandora para la realización de obras durante los dos años que le restan de gestión y le da un espaldarazo invaluable para encarar su reelección en 2019 y afianzar al gobierno de Macri y Cambiemos.



Vidal evaluó la jornada de ayer como "un día histórico", en tanto que su ministro de Economía Hernán Lacunza dijo que es "el día más importante" de la gestión. Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, la peronista Rosana Bertone, apuntó que "es la primera vez que las provincias firman un pacto fiscal en el que no se resigna federalismo" y donde las provincias sienten "que no perdemos". El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró que con el acuerdo "gana el país y ganan especialmente las posibilidades de que Argentina pueda crecer".