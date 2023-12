La futura canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, confirmó que eliminarán los controles de precios y que fomentarán la libre competencia de empresas. Lo hizo este jueves, antes de ingresar como expositora a la 29° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Al ser consultada por un grupo de periodistas sobre el “tipo de cambio adecuado”, señaló: “Hace 20 años que venimos escuchando que hay un tipo de cambio competitivo, pero eso lo definirá el mercado”.

Mientras que, sobre las actuales dificultades de sectores de la industria para producir debido a problemas con las importaciones, indicó que “se resuelve haciendo lo contrario a lo que se hizo hasta ahora: abriendo la economía, permitiendo que se pueda exportar y que las empresas se queden con los dólares. Los dólares son de las empresas, no del gobierno. Lo más rápido posible tienen que poder disponer de esos fondos”.

“Tienen que desaparecer los controles de precios y adjudicaciones de cuotas, pero las funciones de comercio exterior van a ser absorbidas por Cancillería. Nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo”, profundizó la futura canciller de Javier Milei.

Y aclaró que existen “controles indispensables”: “No tiene que haber controles de precios, que nunca funcionaron, pero sí de sanidad e higiene”.

Qué dijo Diana Mondino sobre la suba de la inflación

Diana Mondino se refirió además a los “precios desbordados” de la economía y sostuvo que “no tienen sentido”: “La gente no va a comprar algo a un precio disparatado. Si no, todas las empresas del mundo subirían sus precios. No puede ser que el Estado decida quién puede y quién no hacer algo en condiciones discrecionales. Hay que generar competencia, sin beneficiar a nadie en particular”.

Por último, confirmó que respetarán a los embajadores de carrera pero que “los embajadores políticos van a tener que volver”. Mientras que, sobre la permanencia de Daniel Scioli en la sede en Brasil, aclaró que se trata de un país con el que “hay relaciones importantes para mantener” y “no puede quedar vacía”.