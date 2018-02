"La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa", dijo hoy el subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. El funcionario se despegó así de lo publicado anoche por el diario español El País, que dan cuenta de que habría ocultado 1.2 millones de dólares en Andorra, país donde hasta el año pasado regía el secreto bancario.

El revuelo internacional hizo que el N°2 de Fernando De Andreis en Casa Rosada salieron a defenderse. "No obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente", explicó

"Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina", afirmó Díaz Gilligan en declaraciones a Télam.

El diario español El País publicó ayer que Díaz Gilligan "ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta en la Banca Privada d'Andorra" a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, en la que se mantuvo hasta el 3 de noviembre de 2014, cuando fue nombrado director general de Turismo y vendió esa sociedad que se nutría "de transferencias de clubes de fútbol de Uruguay".

En su aclaratoria, el funcionario aseguró que "Line Action LTD está radicada en Londres, está perfectamente en regla según las leyes británicas y paga sus impuestos", y aclaró que "no es una sociedad offshore".

Sobre su vínculo con la sociedad titular de los fondos en Andorra, el funcionario explicó que asumió en 2012 como director "por solicitud de los titulares de la firma GolTV, en la cual me desempeñaba entonces como asesor" y que el "vínculo con esta empresa finalizó en 2014", debido a su "nombramiento como director de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires".

"A partir de mi salida, en 2014 asume la titularidad de la firma Francisco Casal, quien continúa las actividades de la sociedad, haciéndose cargo de los activos y pasivos de la misma", agregó Díaz Gilligan a Télam.

El funcionario había dado su versión a El País. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo.

“Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, esgrimió.

El Gobierno también salió a defenderlo. "Diaz Gilligan habló hoy, él no tiene una empresa off shore, el fue asesor de varias empresas a lo largo de su vida y es una situación previa a ser funcionario de la Ciudad y en el Gobierno Nacional”, sostuvo Fernando De Andreis, su jefe directo.

El funcionario, además, manifestó que como viene sucediendo en otros caso, “todo está a disposición de la Justicia y también a disposición de la Oficina Anticorrupción”. El organismo que conduce Laura Alonso ya adelantó que pedirá informes de las cuentas o movimientos bancarios del funcionario a la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando, él no tiene empresas, asesoró a empresas argentinas y extranjeras, entiendo que esta es inglesa”, sostuvo.