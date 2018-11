Con Frigerio. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio (segundo de derecha a izquierda), durante la reunión de la Comisión de Presupuesto.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2019 que contempla una inflación interanual del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y que destina más del setenta por ciento de los recursos a jubilaciones, salud y planes sociales obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.



El expediente será debatido en una sesión especial prevista para el miércoles 14 de noviembre. El dictamen del martes pasado obtuvo las firmas de los integrantes de Cambiemos, de algunos senadores del bloque Justicialista y del Peronismo Federal.



Apoyaron el proyecto los oficialistas Esteban Bullrich, Laura Rodríguez Machado, Angel Rozas, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Julio César Martínez y Claudio Poggi; y los justicialistas salteños Rodolfo Urtubey y Juan Carlos Romero.



Además, fueron dictaminados varios expedientes vinculados con la sanción del Presupuesto, como un monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros, la adenda al Consenso Fiscal, y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios.



Por otra parte, el oficialismo aceptó modificar, a pedido del peronismo, el proyecto venido en revisión desde Diputados para modificar el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.



La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados eleva el monto no imponible de los 1.050.000 de pesos actuales a los dos millones de pesos, a partir de los ejercicios fiscales de 2019 y siguientes.



La intención de los legisladores es dejar afuera de ese aumento a los inmuebles "destinados a casa-habitación del contribuyente del impuesto cuando los valores resulten iguales o inferiores a los 18 millones de pesos".



Según la escala aprobada por Diputados, los Bienes Personales de los dos a los tres millones de pesos pagarán el 0,25 por ciento del excedente; entre tres y 18 millones, el 0,50. Y de 18 millones en adelante, el 0,75.



De ser aprobado, el cambio en Bienes Personales deberá regresar a Diputados junto con un proyecto impulsado en conjunto por el radicalismo y por el peronismo para rebajar la alícuota que deben pagar las cooperativas y mutuales sobre los excedentes de sus ganancias.



El jefe de la bancada Justicialista, Miguel Angel Pichetto, y su compañero de bloque, el formoseño José Mayans, se cruzaron fuertemente durante la discusión del Presupuesto 2019. Mientras el rionegrino defendía su apoyo a la iniciativa, Mayans lo acusaba de ser funcional al gobierno de Cambiemos.



"Si bien este es un Presupuesto de emergencia, es importante tenerlo. Si el gobierno no lo tuviera estaríamos aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la reconducción del Presupuesto 2018", dijo Pichetto. La afirmación de Pichetto fue cuestionada fuera de micrófono por Mayans, quien lo acusaba de ser funcional al Gobierno nacional por no querer debatir la reposición del Fondo Federal Solidario. "Hablo por mí y por lo que hago y no tengo doble discurso", le respondió el rionegrino.



Transparencia

Un proyecto de ley para transparentar los aportes privados en las campañas electorales de los partidos políticos, y regular el trabajo de las encuestadoras, obtuvo ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y será debatido en el recinto antes de que termine el período ordinario.