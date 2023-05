La exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich obtuvo hoy jueves una falta de mérito en la causa en la que se investiga la filtración de las fotos de la detención del exvicepresidente Amado Boudou en noviembre de 2017, pero seguirá bajo investigación en ese expediente en el que aún se busca establecer las responsabilidades de los imputados.



La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos, que además ordenó una batería de medidas de prueba tendientes a intentar reconstruir de qué forma se filtraron al público las fotos de la detención del exvicepresidente, efectuada el 3 de noviembre de 2017 por la Prefectura Naval Argentina (PNA).



El magistrado requirió al ministerio de Seguridad que informe qué líneas de telefonía celular oficiales tenía a su disposición la entonces ministra Bullrich en la fecha del hecho y a la Prefectura Naval que brinde la misma información respecto del resto de los imputados que también fueron beneficiados con la falta de mérito, según surge de la resolución a la que accedió Télam.



También pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que requiera a todas las compañías de telefonía celular que informen cuáles eran las líneas telefónicas bajo titularidad de cada uno de los imputados el día en el que se filtraron las fotos de Boudou detenido dentro de su casa y descalzo.



Con esa información, le solicitará al mismo organismo que confeccione un informe sobre la transferencia de fotos y videos desde esos dispositivos con el objetivo de determinar como las fotos del exvicepresidente llegaron a los medios.



"Estas medidas, tienen por fin despejar dudas que se suscitan en cuanto a la transferencia de datos iniciada desde el lugar de los hechos de detención de Amado Boudou y a través de presuntamente el celular de (el Prefecto) Diego Fiorotto, quien habría recibido las fotos y videos in situ por parte de Diego Muñoz encargado materialmente de obtenerlas", sostuvo el juez en el fallo.



De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Fiorotto se las envió a su superior Hugo Raúl García, "quien a su vez manifestó habérselas solicitado para enviárselas al en ese momento Director de Inteligencia Criminal de PNA Gustavo Logozzo, quien declaró haberlas solicitado por orden del exPrefecto General Eduardo Scarzello, el cual dijo que se las habría reenviado personalmente o a través de Logozzo a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich".



En su declaración indagatoria, Bullrich entregó un escrito en el que negó haber impartido en forma personal algún tipo de directiva "específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención" de Boudou dispuesta en su momento por el juez federal Ariel Lijo en una causa en la que se investigaba al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.



En la misma presentación, sostuvo que por el cargo que ostentaba pudo haber recibido información, pero agregó que no podía asegurar, entre otras cuestiones, que sea la misma que fue publicada por los medios de comunicación.



Puntualmente, esgrimió en su escrito de descargo que "los registros obtenidos en el procedimiento habrían estado en poder de varias personas, que no fue precisado a qué abonados telefónicos fueron enviados esos registros, como así tampoco si fueron reenviados mediante teléfonos oficiales o teléfonos particulares y que, además, el aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías del Licenciado Boudou habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento".