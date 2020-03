Diez nuevos casos de coronavirus fueron registrados ayer en el país, de los cuales siete tienen antecedentes de viaje a zonas de riesgo, y los tres restantes son de "transmisión local por contactos estrechos de casos confirmados", que elevan a 31 el total de contagiados en Argentina, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación. Estos últimos tres casos son los primeros infectados confirmados sin haber venido desde el exterior, lo que significa es que estas personas se infectaron dentro del país aunque esto todavía implica que se trate de casos autóctonos.

Los nuevos casos corresponden a las provincias de Chaco, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La cartera sanitaria agregó que de los 31 casos, "uno falleció" y el resto de "los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias".

Dado que al menos uno de los nuevos infectados es de la provincia de Chaco, la Directora de Epidemiología de esa provincia, María Elisa Flores detalló la situación actual al canal C5N. "Todavía no podemos hablar de "caso autóctono", sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos". Y agregó: "Todavía no tenemos circulación viral. Aunque sobre las 4 localidades en aislamiento: tenemos una sospecha más en una de esas localidades pero todavía no podemos confirmar ninguno. Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy y mañana van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas".

Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió el virus, explicaron especialistas.

El parte oficial agregó que "las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".

"A la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria", consignó la cartera sanitaria nacional.

Señaló, además, que "Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población". Y recordó que "ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social".

Aulas virtuales si no hay clase

Las universidades nacionales de San Martín (UNSAM), de Buenos Aires (UBA), Tecnológica Nacional (UTN), de Lomas de Zamora y la Universidad Católica Argentina (UCA) están encarando una serie de medidas alternativas, como aulas virtuales, en caso de que el ministerio de Educación disponga la suspensión de clases presenciales.

Roma cierra las iglesias

La diócesis de Roma decidió ayer cerrar todas sus iglesias hasta el 3 de abril, como medida de precaución ante la propagación del coronavirus, que ha causado en Italia ya más de mil fallecidos. "Hasta el viernes 3 de abril de 2020, el acceso a edificios religiosos de cualquier tipo abierto al público está prohibido a todos los fieles", señaló.