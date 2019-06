En medio de rumores crecientes sobre el estado de salud de Jorge Lanata, autoridades del Hospital Británico confirmaron este sábado que el periodista está infectado con el virus de gripe A.

"El paciente continúa con evolución favorable y sin necesidad de soporte respiratorio. Los exámenes de laboratorio realizados confirman infección por virus de la Influenza H1N1", informó la Dirección Médica del hospital en un comunicado.

Los médicos explicaron además que el cuadro de hipertensión arterial reactiva por el que el conductor de PPT fue ingresado al centro asistencial de Parque Patricios el jueves "ya se encuentra solucionado".

Según le revelaron fuentes cercanas a Lanata, el periodista "está mejorando, pero seguirá internado porque es un paciente inmunodeprimido".

En lo que va de este año, Lanata ya sufrió varias internaciones. En febrero por problemas gastrointestinales, luego por un problema de rodilla y finalmente, en abril, por una neuropatía agravada.

"Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho", le contaba hace algunas semanas a Alfredo Leuco durante una entrevista.

"Ahora estoy medio jodido por eso y no puedo hacer distancias largas -agregó-. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir (...) Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga y entonces estoy en una silla", señaló.

Y aclaró que "es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa ¿Por qué no lo voy a mostrar? (...) Estoy mejor que hace dos meses atrás. Tengo que laburar menos y en algunas cosas lo cumplo, en otras no. Hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien".