"¿Qué te ha sucedido Entre Ríos? ¿Qué te ha sucedido Argentina?”. Así arranca el video que fue subido a YouTube acompañado por una “reflexión” de Jorge Zonzini, el manager de famosas -como Rocío Gancedo- que terminó como representante mediático de la joven que enfrenta a la Justicia por haber asesinado a Fernando Pastorizzo, su novio, en Gualeguaychú.

Con el título de “adolescencia que adolece”, el video muestra una serie de imágenes de Nahir Galarza y de otros chicos en lo que fue el festejo del día del estudiante de hace unos años. Allí se ve a la joven detenida celebrando junto a sus compañeros en un predio. El video no se difunde porque muestra a menores de edad.

El video que subió la defensa de Nahir con una "reflexión"



Pero lo que muchos ya consideran otra maniobra para limpiar la imagen de Nahir, es una especie de reflexión que hizo el propio Zonzini, quien se convirtió en el único encargado de hablar por parte de los Galarza. Es “la voz” de la imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Nahir, en el festejo del día de la primavera (YouTube)



En el clip que subió a su propia cuenta de YouTube, Zonzini escribe: “¿Qué te ha sucedido Entre Ríos? ¿Qué te ha sucedido Argentina? Que nuestros maravillosos adolescentes, repletos de anhelos, proyectos, pasiones y cargados de sueños y futuro, finalizan siendo protagonistas del drama juvenil que nos conmueve tanto a nosotros como sociedad así como también a la opinión pública y a los medios de comunicación de todo el mundo”.

Mientras, en el medio se muestran decenas de imágenes en la que se ven adolescentes, entre ellos Nahir en distintas situaciones, continúa el texto en una especie de subtítulo: “'No son mascotas pintorescas, ni animalitos, ni mucho menos materia comestible para las picadoras de carne conformadas por las redes sociales y las maquinarias periodísticas. Son sólo chicos que buscan su lugar en el mundo, cada uno con sus recursos y las pocas herramientas que sus familias les brindaron”.

“La adolescencia, se adolece. ¿Lo recuerdan ? ¿O ya lo olvidaron?”, cuestiona el vocero quien sigue con su reflexión: “'Y a nosotros también nos debería doler, y mucho, lo que les está sucediendo porque ellos reflejan la superación o no de nosotros en el mañana. No los prejuzguemos, ni los estigmaticemos. De esa manera sólo les estaremos brindando nuestra peor medicina. Es decir, así, sólo estarán mamando nuestras peores miserias y no el equipamiento de amor y sabiduría que los impulse a proyectarse sanos a un futuro claro y promisorio”.

Las imágenes de Nahir en el nuevo video de Zonzini (YouTube)

En el video se muestra a los chicos bailando y cantando bajo una una lluvia de espuma artificial, pero la escena corta y aparece de nuevo Nahir, en primer plano, ya casi en el cierre del clip. Es entonces cuando llega la frase final, sobre la imagen de la joven que confesó haber matado a Pastorizzo de dos disparos: “No les soltemos la mano antes del tiempo necesario. Démosle nuestra mirada, y contención, por siempre".

En medio de este video polémico, que se suma a los tantos capítulos que ya tiene este caso, Clarín pudo saber que la familia de la víctima estudia iniciar acciones legales contra el manager Zonzini, por considerar que se sobrepasó en sus funciones. Zonzini fue contratado por la familia de la acusada para mejorar su imagen y es el único allegado a Nahir que habla públicamente del caso.

En las últimas semanas, el hombre difundió también fotos de la niñez y adolescencia de la acusada, en un intento por mejorar su imagen, bajo el título de "La transformación de Nahir, la entrerriana más famosa, en su viaje de niña a mujer en 10 fotografías exclusivas". También se reabrió y cerró en un par de días la cuenta de Instagram de la joven. Y se le creó un perfil en la enciclopedia virtual Wikipedia, que fue dado de baja por sus propios usuarios poco después por "irrelevante".