La diputada provincial del Chaco, Nadia García Amud, protagonizó un escándalo el sábado a la madrugada en la ciudad de Corrientes, durante la apertura de los corsos, al atacar violentamente y querer desalojar de su ubicación en el palco al taekwondista Sebastián Crismanich y a su familia.





García Amud, diputada por el frente Chaco Merece Más, fue demorada alrededor de la 1,30, tras enfrentarse con agentes de la seguridad de un palco del carnaval correntino.





La legisladora, junto a una amiga y dos hombres que las acompañaban, continuaron el enfrentamiento con otros espectadores, entre quienes se encontraba el deportista invitado por el gobernador de Corrientes en calidad de Embajador Cultural de la provincia.





Así, en medio de las discusiones y las agresiones fueron llevados por personal de seguridad privada y policías a un estacionamiento del corsódromo “Nolo Alías” ubicado en la Ruta nacional 12.



Una vez en el estacionamiento, entre forcejeos la legisladora fue reducida en el suelo por parte de la policía provincial.

Desde el departamento de Relaciones Institucionales de la fuerza provincial confirmaron a Telam que “el personal intentó calmarla, pero respondió agresivamente” por lo que fue “trasladada en calidad de demorada a la Comisaría Novena” de la ciudad de Corrientes.



Luego de declarar en el marco de un sumario policial, la diputada chaqueña y sus acompañantes recuperaron su libertad.

Según relató Crismanich, él tenía el palco y las sillas reservadas numeradas, porque fue invitado para ser Embajador Cultural de su provincia y mostrar a través de las redes el patrimonio de la región.





“Todo empezó cuando a mi novia la empiezan a empujar y le dicen que la rajen de ahí porque querían estar en primera fila. Me decían ‘raja de acá vos y tu señora’”, contó el deportista.



Crismanich asegura que los agredieron con insultos y trataron de hacerlo también físicamente.



“Era evidente que no estaba en sus cabales, acudí a la gente de seguridad y a la gente que me había invitado para que tomen medidas para calmar a esta persona para que no pase a mayores”, aseguró.