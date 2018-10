Más de 200 personas firmaron un pedido que se presentará hoy en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para separar al legislador provincial y titular de UPCN, José Allende, a quien denunció la ministra de Salud entrerriana por violencia psicológica.





La titular de la cartera de Salud, Sonia Velázquez, denunció penalmente a Allende en la Unidad Fiscal de Violencia de Género por "conductas intimidatorias y de violencia psicológica". Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un acto institucional organizado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en el que según testimonios de quienes participaron, Allende se acercó a la funcionaria y comenzó a increparla."Ché, vos no me saludás", le repitió dos veces el legislador entrerriano, y ante el silencio remarcó en varias oportunidades: "No me des vuelta la cara, a ver cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo".





Ante esto, la ministra le dijo: "No tengo nada que arreglar con vos, José"; ante esto, Allende respondió: "Pero por qué no te vas a la mier...". Este fin de semana, la ministra agradeció en su cuenta de Facebook, "las distintas expresiones públicas y privadas" que recibió. "Después de más de dos horas de relatar las situaciones en la Unidad Fiscal de Violencia de Género intenté poner fin mediante una denuncia formal en lo personal a conductas intimidatorias y de violencia psicológica", confirmó.