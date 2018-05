Una sesión clave. La diputada nacional Graciela Camaño (al centro), del Frente Renovador, en una sesión clave por el futuro de las tarifas de los servicios que pagan los argentinos.



La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto opositor para poner frenos a las subas en las tarifas de los servicios públicos, en una sesión especial cargada de acusaciones cruzadas entre los bloques peronistas y el oficialismo, que defiende la potestad del Gobierno de definir el esquema tarifario.



Con 133 votos a favor y 94 en contra, la iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja cerca de la medianoche de ayer, por lo que ahora resta que sea debatida en el Senado de la Nación. La iniciativa de la oposición retrotrae las tarifas a diciembre del 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, en base al índice de precios mayoristas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Uno de los puntos centrales del despacho establecía la rebaja del 50 por ciento del IVA, pero este punto se eliminó ante la resistencia de los gobernadores que no quieren perder recursos de un tributo clave que es coparticipable entre Nación y provincias.



Desde el mediodía, miembros del interbloque Argentina Federal, del Frente Renovador y del kirchnerismo defendían la iniciativa opositora consensuada para que los aumentos no puedan superar al índice de variación salarial.



Desde el kirchnerismo, el exministro de Economía Axel Kicillof dijo que es "mentira lo que dice el Gobierno que en el 2015 teníamos los subsidios más caros del mundo".



Desde el oficialismo, el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina (PRO), cuestionó al kirchnerismo, al señalar que "es duro escuchar que aquellos que provocaron este descalabro formidable hagan propuestas que son las mismas que nos llevaron a este problema".



Mientras la Cámara de Diputados debatía un proyecto, agrupaciones políticas, sociales y sindicales se congregaron en la Plaza Congreso para protestar contra los aumentos en las tarifas de servicios públicos. Columnas de los partidos que componen el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), agrupaciones vinculadas al Frente para la Victoria, gremios pertenecientes a las CTA, y organizaciones sociales se movilizaron a partir de las 18 en Callao y Rivadavia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El proyecto, denominado de "emergencia tarifaria", es tachado por Ejecutivo de "demagógico" e "irresponsable" por el costo fiscal que podría tener, por lo que diversos miembros del oficialismo ya han adelantado que, de salir adelante la iniciativa, que también deberá ser refrendada por el Senado, el jefe de Estado la vetará, como le ampara la Constitución.



El jefe del interbloque de senadores de Argentina Federal, el peronista Miguel Ángel Pichetto, estimó ayer que el proyecto para moderar los aumentos de las tarifas públicas estará en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara Alta "en dos o tres semanas". Pichetto hizo declaraciones a la prensa acreditada en el Senado en momentos en que el proyecto era discutido en Diputados y sobre la base del supuesto de que recibiría la media sanción.



"El proyecto llegará el jueves o el viernes a la Cámara. La semana que viene irá a Comisión y, luego de dos o tres semanas de debate, lo llevaremos al recinto", aseguró Pichetto.



Según evaluó, tras ser aprobada por los diputados, la iniciativa será girada a las Comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda del Senado, ambas presididas por integrantes del interbloque oficialista Cambiemos.



No obstante, el legislador pidió "esperar a ver qué viene de Diputados". Finalmente, Pichetto aseveró que la oposición "mantuvo un marco de prudencia institucional" en cuanto a la discusión del aumento de tarifas.



>> Repercusiones

GRACIELA CAMAÑO Frente Renovador-diputada

"Está claro que el Congreso es la autoridad que debe proteger los derechos de los usuarios, que no implica que homologue tarifas, sino que establece las reglas de las mismas". No nos digan "demagogos porque nosotros no vamos atrás de nadie". "República es división de poderes, controlar al Estado".

MÁXIMO KIRCHNER Frente para la Victoria-diputado

"En el 2017 los ministros dijeron que no iba a haber aumento, le mintieron de nuevo a la sociedad y eso en algún momento se paga. Tienen la suerte de tener una oposición responsable, como somos nosotros, y no como tuvimos nosotros, que nos dejó sin presupuesto, o que avaló el corte de rutas en Argentina".

MARTÍN LOUSTEAU Evolución Radical-diputado

"Los que plantean la solución crearon el problema. El Gobierno se cierra. Hay que modificar las tarifas "gradualmente en ocho años, sin tanto impacto inflacionario y en el nivel de actividad". "Tenemos un Estado que tiene una presión tributaria récord. Es la presión tributaria más alta del mundo".

>> Macri convocó a los gobernadores del PJ

En medio de la crisis económica que sufre el país, el cimbronazo político que provocó Cambiemos al decidir pedirle auxilio al Fondo Monetario Internacional, y los debates en el Congreso por la arremetida opositora contra las tarifas, la Presidencia se comunicó ayer con algunos mandatarios, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac, para convocarlos a un encuentro hoy en la Casa Rosada. Fuentes de la Casa de Gobierno de San Juan dijeron anoche que no tenían mayores precisiones sobre el motivo de la convocatoria ni de quiénes iban a asistir, pero el diario La Nación confirmó que al mitín habían sido convocados los gobernadores peronistas.



Según el matutino porteño, "el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el secretario Sebastián de Luca fueron los encargados del diálogo con los mandatarios provinciales. Comenzaron, claro, por los cinco de Cambiemos, y continuaron por los peronistas, con el objetivo de "hacerlos partícipes" del esfuerzo del Gobierno por aquietar a los mercados y frenar la corrida bancaria. "Ellos, igual que nosotros, necesitan tranquilidad en la economía para salir a emitir deuda. Y se juegan su continuidad en sus puestos el año que viene", explicó un funcionario con conocimiento de las gestiones oficiales con los gobernadores".



Hasta anoche, según las fuentes sanjuaninas, al menos se conocía que el entrerriano Gustavo Bordet y el cordobés Juan Schiaretti iban a ser de la partida, pero nadie se animaba a ponerle firma en on a esos datos. Aunque sí confirmaron la presencia de Uñac, al menos.



En el diario La Nación especulaban con que la convocatoria iba a estar relacionada a tratar de callar las críticas peronistas por el acuerdo con el FMI y a intentar lograr algo de apoyo en el duro debate parlamentario por las tarifas.