La Cámara de Diputados de Argentina aprobó anoche y convirtió en ley el proyecto de reforma del régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que reclamaba el Poder Ejecutivo. La propuesta fue sancionada en el marco de una sesión convocada dentro del período extraordinario con 88 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones.



En esta primera sesión de la Cámara Baja, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias, el proyecto del Poder Ejecutivo sobre ART comenzó a debatirse pasadas las 17,30.



Entre otros ejes, la agencia oficial de noticias Télam destaca que se fija la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadore accidentados.

Denuncia de la AFI La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció la difusión de información reservada desde el twitter de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es por las explicaciones que dio el titular de la AFI, Gustavo Arribas, en el Congreso sobre la plata que recibió desde Brasil, según medios digitales.

El texto dice que ante una demora injustificada de parte de las comisiones médicas que deben expedirse, cumplido un plazo de sesenta días hábiles administrativos, los trabajadores quedarán habilitados a recurrir a la instancia judicial.



Sobre el cálculo del ingreso base, el proyecto establece que se tomará como referencia el último salario, siempre que signifique un monto mayor que el promedio de sus cuatro últimos salarios.



Además, los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.



El proyecto fue debatido luego de que el presidente Mauricio Macri firmara un decreto convalidando los cambios a la ley de ART, tras alegar que esperar los tiempos del trámite parlamentario iba a implicar un ‘importante retraso‘. La firma de ese decreto levantó fuertes críticas de parte de la oposición y finalmente el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias.



Según la agencia de noticias Efe, el proyecto (que ya tenía media sanción del Senado) restringe los casos en los que corresponde iniciar acciones judiciales para obtener indemnizaciones laborales por enfermedad o incapacidad.



Según ha alegado el Gobierno de Macri, la norma que se pretende cambiar ha llevado a la proliferación de litigios por parte de los trabajadores. Con la modificación, las comisiones médicas pasan a ser la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente para que el trabajador afectado solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones económicas del seguro en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial. Las comisiones médicas tendrán un plazo máximo de 60 días hábiles para expedirse en cada caso sobre si corresponde o no el inicio de un reclamo para obtener una indemnización por enfermedad o incapacidad.



Se levantaron



En la sesión de ayer, el kirchnerismo y sectores de la oposición se levantaron de sus bancas a la hora de votar e instaron al massismo y al bloque Justicialista a dejar sin quórum la sesión en rechazo a la decisión del Gobierno, que en principio había modificado ayer la fórmula de cálculo de movilidad jubilatoria (ver página 10), dispuesta por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). A priori, los oficialistas de Cambiemos contaban para el debate de ART con el respaldo del bloque Justicialista, de parte del Frente Renovador y del peronismo misionero.



Pero la intromisión del tema Anses generó la decisión de estos tres bloques de abstenerse en la votación; en tanto que el Frente para la Victoria-PJ, que ya anticipado su rechazo al proyecto se levantó de sus bancas y siguió la votación desde el recinto sin participar. Así, Cambiemos se impuso en la votación por 88 afirmativos, contra 22 negativos y 44 abstenciones. DyN, Télam

Legisladores



Polémica en el Congreso por el Correo



Si bien la sesión se inició pasado el mediodía, el tema de las ART recién se empezó a debatir a las 17,30; ya que hasta esa hora los diputados se dedicaron a plantear más de 30 cuestiones de privilegio, la mayoría de ellas referidas al tema del acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino.



El oficialismo rechazó ayer en la Cámara de Diputados un pedido de la oposición para interpelar al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el controvertido acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A.



Al iniciarse la sesión, la Izquierda pidió la interpelación de los funcionarios, en una votación que resultó negativa, ya que se necesitaban los tres cuartos de los presentes para poner el tema en el debate y apenas lograron 103 votos a favor y 79 en contra.



Así, la polémica por el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A quedó planteada en el recinto de Diputados por el arco opositor que pidió, además, diferentes cuestiones de privilegio por ese tema, en el marco de la sesión especial convocada para debatir la reforma al sistema de ART.



La sesión, que comenzó pasado el mediodía, se desarrolló en medio de la polémica por el Correo e incluyó como dato de color una serie de carteles en las bancas de los diputados opositores con leyendas alusivas y hasta un pequeño buzón rojo que Héctor Recalde, colocó en su banca, regalo que le hicieron al abogado laboralista trabajadores del Correo que defendió al momento de la privatización.



Desde el Frente Renovador, Felipe Solá, consideró que el acuerdo es ‘vergonzoso‘ y, en referencia a Macri, sostuvo que ‘los bien educados creen que pueden hacer cosas que los maleducados no pueden‘. Se preguntó cómo los diputados radicales ‘no pidieron todavía la renuncia del ministro (Oscar) Aguad‘.