Rechazo. En distintos puntos del país se han observado manifestaciones contra la suba de tarifas.

El interbloque Cambiemos y la oposición protagonizarán hoy una nueva pulseada en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el dictamen de un proyecto de legisladores peronistas y massistas de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas por variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50 por ciento.



Este nuevo capítulo de la pelea que mantienen el oficialismo y los bloques peronistas se realizará tras la sesión especial del miércoles pasado, en la que la coalición Cambiemos logró trabar la discusión sobre tablas de un conjunto de iniciativas porque la oposición no consiguió los dos tercios, pero debió ceder a debatir en Presupuesto esta propuesta con despacho favorable de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor.



La comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá a partir de las 14, y deberá expedirse sobre el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor al proyecto opositor.



Hasta ahora, y si se mantiene unida la oposición, el interbloque Cambiemos no podrá frenar el intento opositor de emitir dictamen y aprobarlo en una sesión especial que se haría el 9 de mayo para girarlo al Senado que, en caso de hacerlo ley, se encontraría con el veto del Ejecutivo, como lo adelantaron fuentes de Cambiemos a la agencia oficial de noticias Télam.



Desde el oficialismo afirman que "no tienen margen para evitar que salga el despacho de la comisión y se apruebe en el recinto porque no podemos seguir teniendo la Cámara paralizada y sin poder sacar leyes claves para el Gobierno de Mauricio Macri, como la reforma del mercado de capitales".



La evaluación que hace el coalición gubernamental es que "la única alternativa que hay es tratar en el recinto de sesiones en una sesión especial el tema de tarifas y mercado de capitales para poder retomar la agenda parlamentaria de Cambiemos, que sólo se podrá hacer cuando haya culminado el debate sobre los aumentos de los servicios públicos".



El proyecto establece que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o que los salarios, y también que se reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las facturas, de 21 a 10,5 por ciento, y se elimina la alícuota especial de 27 por ciento de IVA para consumo de servicios públicos de pymes.



Fuente: Télam