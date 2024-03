Con la vuelta de las sesiones ordinarias la oposición juntó las firmas para abrir el recinto en la Cámara de Diputados que, de conseguir el número, volverá a sesionar este miércoles para debatir la movilidad jubilatoria.

La presidencia de la Cámara Baja comunicó a los legisladores el llamado a sesión para este miércoles 13 de marzo a las 12 del mediodía para una sesión especial con un solo ítem en el temario: el proyecto que presentó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López que tiene como objetivo modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.

Ahora, será responsabilidad del miembro de Hacemos Coalición Federal de conseguir el quórum para poder habilitar la sesión. El bloque cuenta con 23 diputados y necesita 129 legisladores en su banca para dar inicio a la sesión.

El proyecto de López establece que las prestaciones se actualizarán mensualmente “conforme la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC)” elaborado y publicado por el INDEC “correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar”.

Asimismo establece una salvedad, que en este caso lo que será el “empalme”, que es el paso de la actual fórmula que actualiza las jubilaciones de manera trimestral tomando los índices pasados. El proyecto indica “deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%” -lo que equivale a la inflación de enero 2024.

El bloque cuenta con 23 diputados y tendría asegurada la presencia de los 99 que hoy conforman Unión por la Patria. A este grupo se le sumarían los cuatro miembros del Frente de Izquierda y algunos radicales, por lo que aseguran en el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto que cuenta con el número “mágico” para abrir la sesión.

Desde un sector del radicalismo señalan que es un tema que “hay posibilidad de diálogo. De hecho desde que el gobierno propuso suspender la movilidad jubilatoria y nos opusimos ha habido avances en la discusión. Ya se reconoce que debe haber una fórmula, que esta además debe preservar el poder adquisitivo de los haberes (inflación) y hasta ya se reconoce que debe haber un pago compensatorio por el empalme”.

Sin embargo, entiende que en esa negociación se están “acercando de los 20 puntos de inflación de enero ya reconocen 10 por lo cual el camino óptimo quizás no sea hacer esta semana una sesión especial, sino establecer un compromiso para dictaminar sobre el tema, una vez constituidas las comisiones”.

Desde el bloque que buscará juntar el número para avanzar explicaron que si sus colegas de las otras bancadas no bajan “van a tener que explicar por qué no quieren que mejoren las jubilaciones, por qué no quieren debatir un aumento a los jubilados en una semana en la que se discutió el aumento de las dietas”. HCF. Esto también incluye al PRO que, vía María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de movilidad jubilatoria, y al propio oficialismo que también buscaba lo mismo en la ley ómnibus.

Ampliación del temario

Pero puede ser que el temario se amplíe luego del escándalo que se suscitó por el ajuste de 30% de las dietas de los legisladores. Tras el aumento que firmaron Martín Menem y Victoria Villarruel, el propio oficialismo busca dar marcha atrás para “dar el ejemplo” y ajustar a la baja los sueldos en ambas cámaras.

A partir de esto, el diputado Pichetto -que defiende la suba de los ingresos a más de $2,5 millones- presentó un proyecto de ley que propone equiparar los salarios en los tres poderes del Estado.

La iniciativa plantea equiparar las dietas de las cabezas de los tres Poderes del Estado entre sí, es decir, presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales y jueces de la Corte Suprema, asociándolos a un multiplicador del salario mínimo, vital y móvil. En el texto queda establecido que serían hasta 20 salarios mínimos que, teniendo en cuenta el SMVM para marzo 2024, sería equivalente a $4.056.000.