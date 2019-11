La Cámara de Diputados realizará el miércoles la última sesión del período ordinario, donde se buscará aprobar un paquete de iniciativas que incluye la reforma a la ley de alquileres y a denominada ley de góndolas, que tiene como objeto visibilizar la oferta de todos los productos y frenar así las conductas monopólicas.



Si bien la semana pasada la Cámara baja retomó la actividad parlamentaria, tras varios meses de parálisis, lo hizo únicamente para tratar la situación de Bolivia.



En la última sesión ordinaria se debatirá las reformas a la ley de alquileres, la ley de góndolas, así como la ley de talles, entre otras iniciativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición.



En cambio, es poco probable que se pueda incluir el proyecto de "ficha limpia" para que no puedan ser candidatos los dirigentes que tengan un proceso judicial, como aspiran los diputados del bloque oficialista Cambiemos.



Uno de los proyectos centrales que se discutirá es la reforma a la ley de alquileres que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías. Otro de los proyectos centrales es la ley denominada de góndolas que busca regular la competencia de marcas en las góndolas de los supermercados para frenar las conductas monopólicas, que es objeto de fuertes críticas de los empresarios.



Entre sus puntos clave, la iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado, pero la discusión entre Cambiemos y la oposición está en si se pone o no un límite.