Una noche que parecía tranquila en donde empleados disfrutaban con su jefe de una fiesta, terminó con un choque, la casa incendiada y un detenido. La secuencia habría empezado por celos.

El episodio ocurrió en el country Boca Ratón de Pilar, en donde el jefe, de 48 años, había alquilaba una casa. Según contó la dueña de la vivienda quemada, uno de los empelados se emborrachó y comenzó a discutir con su novia por celos.

A partir del relato que hicieron los vecinos, el acusado le recriminaba a su jefe haber mantenido relaciones íntimas con quien hasta ese momento era su novia. "Mi inquilino trataba de calmarlo. Pero no lo logró", contó Gabriela en declaraciones a C5N.

El hombre habría dejado solo a su empleado y la situación se volvió peor. "Incendió la casa,robó un auto, un AUDI A3 color blanco y escapó", describió la mujer. En las cámaras de seguridad del predio quedó registrada su fuga, que no detuvo ni siquiera la barrera del country. A los 5 minutos empezaron las explosiones en mi casa.

Adentro de lo que había sido su casa, quedaron las pilas de libros y revistas que el joven usó para prenderla fuego. No quedaba mucho más. "Todavía no lo puedo creer", dijo la dueña, quien además señaló que "no tenía seguro".





Este no sería el primer caso del joven: "Desde la fiscalía me dijeron que ocurrieron situaciones similares con esta persona", declaró la dueña de la propiedad.



El acusado quedó detenido y se le abrió una causa por "incendio y estrago doloso”. En las próximas horas habrá una audiencia para definir si lo excarcelan. La dueña de la casa exigió que la Justicia actúe para que "no exista otra víctima". "Lastimó a tres familias", manifestó.