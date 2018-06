En San Juan, una de las provincias con menos femicidios, disminuyó la cantidad de ese tipo de muertes en 2017 en comparación con el año anterior, según el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



La Pampa y Río Negro no reportaron casos de femicidios durante 2017. Entre las provincias que sí registraron femicidios, San Juan es la que tiene el nivel más bajo. En la provincia se registró una tasa de 0,26 femicidios cada 100 mil mujeres el año pasado. Mientras que en 2016, se registró 1,06 femicidios cada 100 mil mujeres en la provincia. Jujuy fue la que registró mayor cantidad: 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres en esa provincia.



En Argentina, 251 mujeres y trans murieron víctimas directas de femicidios durante 2017; el 93 por ciento de los imputados tenía vínculo o conocimiento previo con las mujeres asesinadas y el 71 por ciento de los crímenes fueron en la vivienda de la víctima, según el informe.



A las víctimas directas, la OVD sumó este año por primera vez a 22 víctimas de femicidios vinculados (que son aquellos cometidos contra una o varias personas para causarle sufrimiento a la mujer, mujer trans o travesti) y los vinculados por interposición en línea de fuego (aquellos asesinados para tratar de evitar el femicidio), por lo que las víctimas fatales a causa de violencia de género ascienden a 273. De este total, cinco corresponden a mujeres trans y travestis cuyo relevamiento se realiza por segundo año consecutivo, arrojando de hecho la misma cifra que 2016.



Este informe anual, que constituye el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) que la OVD realiza desde 2015, proviene del relevamiento de causas judiciales que se iniciaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires y 21 jurisdicciones provinciales ya que La Pampa y Río Negro no reportaron casos de femicidios durante 2017.



Por su parte, la provincia de Salta, donde se registraron 19 víctimas de femicidios, no otorgaron datos cualitativos de las causas, por lo que a la hora de analizar las características de los casos, se tuvieron que dejar sin incluir, aclara la OVD en el documento.



Las nuevas cifras arrojan una tasa nacional de 1,1 femicidio cada 100.000 mujeres, lo que se mantiene estable desde 2016; la provincia con mayor tasa fue Jujuy (2,74), seguido de Salta (2,12) y Santiago de Estero (2,10). Le siguen Catamarca (1,98), Formosa (1,69), Santa Fe (1,46), Córdoba (1,29), San Luis (1,22), Neuquén (1,25); Chaco (1,18), Buenos Aires (1,13), y Corrientes (1,08). Por debajo de la media nacional se encuentran Entre Ríos (0,87), Misiones (0,82), Chubut (0,68), Santa Cruz (0,60), Mendoza (0,61), La Rioja (0,53), Ciudad de Buenos Aires (0,43) y San Juan (0,26).



Los datos arrojados por la OVD se basan sólo en causas judiciales en las que un equipo de la Corte evalúa que la persona asesinada fue víctima de femicidio, independientemente de las imputaciones de la causa.



Del total de víctimas de las que existen algún dato de la causa, casi el 10 por ciento fueron niñas, niños o adolescentes (menores de 18 años); el 63 por ciento tenía entre 18 y 44 años, el 24 por ciento tiene más de 45, y de un 3 por ciento no se especificó la edad. El 80 por ciento de los femicidios fueron cometidos en espacios privados; en ese contexto, desde la OVD destacaron que el 71 por ciento de los crímenes se cometieron en las viviendas de las víctimas; un dato curioso en ese aspecto es que de los cinco femicidios reportados en Formosa, tres fueron en espacio público.



En relación al análisis de las causas, sólo en el 5 por ciento se emitió sentencia, 62 por ciento se encuentra en etapa de instrucción y 18 por ciento está en etapa de juicio; el 15 por ciento restante corresponde a la extinción de la acción por suicidio u otro tipo de muerte del imputado/sindicado; en este sentido, el informa aclara que "algunas de estas causas llevan poco tiempo de iniciadas". Télam

Multitudes contra la violencia



Una multitud compuesta por jóvenes, estudiantes secundarias, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas se convocaron anoche en la Plaza del Congreso (foto) en el marco de la marcha por "Ni una Menos", que se realiza todos los años desde 2015 para visibilizar la lucha de las mujeres contra la violencia machista.



Con carteles, en los que se leía "Juguemos al ahorcado está muriendo el patriarcado", "El machismo mata" o "Somos el grito de las que no tienen voz", las columnas se extendían hasta la avenida 9 de julio, en la ciudad de Buenos Aires. La movilización, realizada con la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", partió desde Plaza de Mayo con el eje puesto en el proyecto por la despenalización del aborto que se debatirá el 13 de junio próximo en la Cámara de Diputados. Las marcha se desarrolló en el resto del país, incluyendo a San Juan y Mendoza.