¿Cómplice? La titular de las Madres, Hebe de Bonafini, felicitó a los agresores de Vidal y los alentó a continuar con los escraches.





Un grupo de sindicalistas del gremio docente, acompañados por otro grupo enrolado en el sindicato de médicos de la provincia de Buenos Aires, protagonizó un escrache contra la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando visitaba a la orquesta de niños de Chascomús. El hecho se registró el miércoles pero tomó trascendencia en la tarde de ayer, al viralizarse un video donde se puede ver la agresión.



Los manifestantes golpearon el auto en el que se desplazaba la gobernadora con golpes de puño, hubo algunos insultos y tensión, aunque el episodio no tuvo mayor gravedad.



Fuentes del Gobierno provincial explicaron a Télam que "Vidal estaba visitando a la orquesta de niños de Chascomús. Los nenes se asustaron por la agresión violenta de sindicalistas.



Apenas llegó al lugar donde ensaya la orquesta se empezó a juntar un grupo de manifestantes. Estaban identificados con pecheras de la CTA, del gremio de los docentes SUTEBA que conduce Roberto Baradel y de Cicop, que agrupa a los médicos de la Provincia. También había integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrantes de Unidad Ciudadana, el partido creado por la expresidenta Cristina Kirchner.



Las fuentes bonaerenses agregaron que "Vidal no modificó nada, ninguna actividad de su agenda y no hubo ningún problema con la custodia. El episodio no modificó nada".



"Para la seguridad de la gobernadora no fue un episodio relevante", indicaron las mismas fuentes, que sostuvieron sin embargo que "los chicos se asustaron por la virulencia de los agresores".



Pese al incidente, la gobernadora ofreció ayer a los gremios docentes un 31,7% de aumento global y cláusula de revisión en diciembre.