Los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron ayer a un paro nacional para el próximo lunes por mejores salarios y responsabilizaron a la administración central porque los "obliga" a tomar la medida por "falta de reflexión", luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

"Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión", reclamó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

En San Juan no había definiciones, ya que hoy los docentes se juntan con el Gobierno provincial y luego de eso decidirán los pasos a seguir. Es decir, las opciones son dos: los educadores podrían aceptar la propuesta y no adherir a la medida o también sumarse al paro, independientemente de que se acuerde o no una mejora salarial.

Los gremios dieron una conferencia en la CGT, donde el dirigente anunció que junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) "vamos a hacer el lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas en el país".

"No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos", dijo Romero sobre la reunión que mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.

Romero reprochó que la remuneración inicial se encuentra "por debajo de la línea de la pobreza". La secretaria general de Sadop, Marina Jaureguiberry, afirmó a su turno que en el encuentro del martes pasado con el Gobierno, "lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente". La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. El lunes pasado los gremios docentes agrupados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) hicieron un paro nacional.

Atril

Otro giro de Milei por la Asamblea

El presidente Javier MIlei modificará la práctica tradicional de hablar desde el estrado del recinto de la Cámara de Diputados durante la Asamblea Legislativa, y lo hará, en cambio, desde un atril ubicado para esta ocasión entre las autoridades del cuerpo y las bancas de los legisladores.

En la jornada de ayer se colocó el atril en el recinto de la Cámara Baja y se realizaron las pruebas de sonido, tarea que fue supervisada por representantes del equipo de Presidencia, informaron fuentes parlamentarias.

La modalidad es disruptiva en relación a las asambleas anteriores, en las que el titular del Ejecutivo hablaba desde el sillón de la Presidencia de la Cámara. El hecho de hacerlo desde el atril de madera, que estará ubicado delante de la mesa de los taquígrafos, implica que el discurso del Presidente será dado de pie, en una novedad que se suma a la del horario. El Gobierno nacional oficializó ayer la convocatoria a la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional para el viernes a las 21, en vez de hacerlo al mediodía.