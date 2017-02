Los cinco gremios docentes con representación federal definen medidas de fuerza que podrían comprometer el inicio del ciclo lectivo en marzo, y realizarán anuncios hoy, a raíz de la no convocatoria por parte del Gobierno a la paritaria nacional del sector.



El ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo en declaraciones realizadas en Mendoza, donde presidió una reunión del Consejo Federal de Educación, que el Gobierno ‘va a mantener una paritaria que nos parece importante para garantizar que se cumpla con el mínimo que está en 9.672 pesos‘.



El anuncio de los gremios será realizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).



La conferencia de prensa se realizará a las 13 en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicada en Azopardo 802 de la ciudad de Buenos Aires, y participarán sus autoridades y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), conducida por Hugo Yasky.



El secretario general de Sadop, Mario Almirón, dijo que hoy ‘anunciaremos medidas de los cinco gremios‘ y manifestó que ‘puede ser el no inicio de clases‘ en marzo. ‘Venimos conversando esto los cinco gremios, Sadop, CTERA, UDA, CEA y AMET, sobre los inconvenientes que tenemos con el Gobierno nacional porque no convoca a paritarias nacionales por salarios‘, expresó.



Almirón advirtió que ‘se anunciarán medidas de protesta. Seguramente no habrá inicio de clases si no hay convocatoria a paritaria federal docente‘ y recordó que la paritaria federal docente está regida por la ley 26.075.



‘Estamos esperando la convocatoria, pero los anuncios indican que no habrá‘, manifestó el jefe de Sadop, y consideró que ‘lamentablemente habrá un inicio de año muy conflictivo a nivel nacional‘.



Por otra parte, expresó que Sadop impulsa la formación del Frente Nacional Educativo y explicó que ‘tiene que ver con la formación profesional como un derecho universal, recursos necesarios para educación y que la educación sea accesible para todos‘.



El secretario general de UDA, Sergio Romero, dijo que ‘es probable que mañana (por hoy) se anuncien medidas por la no convocatoria a la paritaria nacional‘.



‘El gobierno nacional nos está llevando al conflicto por no convocar a paritarias‘, advirtió y manifestó que ‘no está cumpliendo con la ley, es un mensaje no propio de la democracia‘. Romero sostuvo que las medidas que anunciarán hoy ‘podría ser el no inicio de clases‘.



Fuentes de los gremios docentes consultadas ayer por la agencia de noticias Télam no descartaron que anuncien paro y movilización para el 6 de marzo, fecha en la que se espera el inicio de clases.



El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el año pasado el Gobierno ‘fijó un mecanismo‘ para el salario mínimo docente y dijo que se trata de ‘un 20 por ciento por encima del salario mínimo‘, por lo que destacó que ‘ya no tiene sentido la injerencia del gobierno nacional en esa discusión‘. DyN y Télam

En Catamarca

El ministro de Educación de Catamarca, Daniel Gutiérrez, ratificó ayer por la tarde que de acuerdo a lo pautado en el Calendario Escolar Único con el sector gremial, Cooperadoras Escolares y organizaciones no gubernamentales, ‘las clases en el territorio provincial se inician el 6 de marzo‘ próximo.