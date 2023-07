Docentes de enseñanza media de Jujuy realizarán el próximo jueves un nuevo paro de 24 horas contra la reforma constitucional, mientras los educadores primarios se reunirán mañana en una mesa técnica con el Gobierno para avanzar en negociaciones salariales que buscan solucionar el conflicto, pues realizan desde hace un mes una huelga por tiempo indeterminado.



El paro previsto para el jueves 13 por parte del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) se realiza precisamente en solidaridad con el conflicto de los docentes de nivel inicial y primario agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep).



Ambos gremios organizaron hoy un gran festival artístico y cultural frente al Ministerio de Educación provincial a fin de colectar donaciones "para los compañeros que resisten en las rutas".



"La reforma de la Constitución provincial no contempla como lo hacía la Constitución de 1986 el respeto por la totalidad de los derechos consagrados en el artículo 67, por lo que pueden ser vulnerados", advirtió el Cedems en un comunicado.



Por tal motivo, aprobaron una solicitud a Educación para que "no se modifique en ninguno de sus términos el Estatuto del Docente sin la consulta y participación de los gremios docentes que deberán garantizar consulta previa a sus afiliados".



En la asamblea de delegados realizada este sábado para tratar mandato de paritaria y los alcances de la reforma constitucional, aprobada y jurada el 20 de junio pasado, decidieron además aprobar "estrategias jurídicas" contra el texto constitucional que generó diversas expresiones de rechazo, entre ellos el sector de los trabajadores y de las comunidades originarias que mantienen varios cortes de ruta en la provincia tras las violentas represiones policiales, detenciones de manifestantes y numerosos heridos.



"Producto de la represión un estudiante secundario y otros dos manifestantes perdieron la visión de uno de sus ojos", recordó el Cedems.



La asamblea sostuvo que "el procedimiento de reforma de la Constitución provincial no garantizó la participación plena de la docencia, ni de este sindicato que asistió a una reunión el 29 de mayo en la que no accedió al anteproyecto de ley".



Asimismo, repudiaron "el hostigamiento y persecución de algunos supervisores que amenazan a docentes con posibles descuentos por no llegar a sus puestos de trabajo en un contexto de conflictividad social".



Ante las paritarias del jueves 13 convocadas por el Gobierno, exigen recategorizar el puntaje (3 horas cátedra) de todos los cargos administrativos escolares con la premisa de que ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra. Y ratificaron el pedido por hora cátedra de 6666,66 con actualización según el índice de inflación mensual y de canasta básica.



En otros puntos, se facultó a la comisión directiva ad referéndum para adherir o decidir en las reuniones de la Intergremial y la Multisectorial contra la reforma constitucional la toma de medidas colectivas.