Los gremios docentes bonaerenses rechazaron este viernes la nueva propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal y volverán a parar el miércoles 25 de abril, con movilización a la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno provincial había ofrecido un aumento semestral y ya no anual, de 10% para el primer semestre, en tres tramos, y una revisión en julio. La propuesta no incluye la remuneración por capacitación (hasta 3.000 pesos al año) y la mejora en el plus por material didáctico (poco menos de 1.000 por mes) que estaban en los esquemas anteriores.

"Desde el inicio de la negociación le dijimos al gobierno que no íbamos a firmar una propuesta salarial a la baja. Es increíble que hayan hecho una propuesta peor que la anterior", le dijo Roberto Baradel a Clarín.

“Lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Esta nueva propuesta fraccionada sigue siendo la misma, que además en el semestre significa un punto menos”, dijo Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La dirigente también señaló que seguirán “definiendo las acciones que llevaremos adelante” en reclamo a la “necesidad urgente de recomponer salarios a todos los docentes de la Provincia”.

Por su lado, Miguel Díaz, (UDOCBA) afirmó que “esta propuesta es peor que la anterior”. “Hay una decisión política de la provincia de Buenos Aires de no reconocer la inflación reinante y que ganamos salarios miserables. Este gobierno quiere someter a una rebaja salarial y nosotros nos resistimos”, sostuvo.

Fuentes gremiales le habían adelantado a Clarín que el rechazo “entre otras cosas se debió a los altísimos aumentos de las tarifas que se pagarían en cuotas con interés” y que “no hay negociación sino imposición del gobierno”. Los gremios, además, criticaron duramente el hecho de que la nueva propuesta no contemplara los 3.000 pesos por capacitación y el plus de material didáctico. Dos propuestas que había sumado la administración de Vidal este año.

Fuentes de la FEB dijeron que "todas las propuestas no configuran una mejora en el salario básico como las que venimos reclamando". Hasta ahora la Provincia había ofrecido un 15% anual en tres etapas y en todos los casos también había sido rechazado por el Frente de Unidad Gremial bonaerense.

El gobierno asegura que con esta propuesta el salario promedio de un docente con presentismo pasa de $ 24.659 a $27.500 Y el salario inicial de un docente ingresante con presentismo pasa a de $12.500 a $ 14.250 mensual.