El dólar descendió ayer 59 centavos a $37,81, en promedio, y encadenó su tercera caída consecutiva en bancos y agencias de la city porteña.



De esta manera, el billete cayó casi un 5% en las últimas tres ruedas, mientras que en la semana bajó un 0,5% (19 centavos). El billete se movió en línea con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa perdió 36 centavos a $36,99 en una rueda donde volvieron a predominar la oferta y los ingresos desde el exterior luego de que el presidente del Banco Central, Luis Caputo, asegurara que la moneda norteamericana llegó a un precio "muy competitivo" y vaticinó que "estamos yendo a un nivel de tranquilidad".



"Estamos buscando anclar las expectativas y a cortísimo plazo vemos una mayor tranquilidad. Hoy ya estamos cerca del nivel de tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de 43 pesos (actuales)", enfatizó el funcionario.



Los precios mostraron un recorrido con una pequeña suba inicial que no pudo sostenerse durante el resto de la jornada, sin que haya mediado intervención oficial en el mercado. El volumen bajó un 31% a U$S 399 millones.



Los máximos se anotaron en el transcurso de la primera parte del día, cuando puntuales órdenes de compra llevaron la cotización a los $37,24, once centavos debajo del cierre previo. Los ingresos desde el exterior se fueron acentuando con el correr de la sesión generando una baja de los precios.