En el último día antes de las elecciones legislativas de mañana, el Banco Central ayer salió a vender 290 millones de dólares para frenar el avance en Argentina de la moneda estadounidense, que ayer retrocedió hasta cerrar en 200 pesos en el mercado informal.

Tras tocar el jueves pasado el récord histórico de 207 pesos, el dólar blue bajó ayer hasta llegar a 200 pesos.

Con la intervención de U$S 290 millones en el mercado mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló un saldo negativo de U$S 360 millones en el mes.

"Según fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria terminó el día con ventas netas por unos U$S 290 millones, aproximadamente", refirió Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. La venta oficial de la rueda fue la más amplia desde los U$S 299 millones del 29 de octubre último.

En la semana, tras cuatro ruedas consecutivas de importantes posturas vendedoras, el BCRA sacrificó reservas líquidas por 634 millones de dólares.

Desde el Banco Central indicaron que "la demanda reflejó la preocupación por la proliferación de rumores sobre posibles modificaciones en el esquema de cambios", mientras que "la oferta también reaccionó postergando operaciones, las que se deberán canalizar en la próxima semana. La misma presión se registra previo a cada proceso electoral".

Desde la autoridad monetaria aseguraron que "no está en el Gobierno ninguna discusión al respecto y se ratifica las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022", a la vez que subrayaron que "el BCRA mantiene una posición compradora de seis mil millones en el acumulado del año".

Generalmente, el BCRA ha intervenido en los cinco días antes y cinco días después de cada elección. El BCRA intervino con ventas por U$S 988 millones antes de las legislativas de 2013; U$S 2.865 millones antes de las presidenciales de 2015, U$S 1.490 millones antes de las legislativas de 2017 y U$S 3.019 millones en las ruedas previas a las elecciones generales de 2019.

Asimismo, la entidad monetaria efectuó ventas por U$S 1.040 millones en la previa electoral de 2021, al contabilizar los U$S 338 millones en la previa de las primarias de septiembre, los U$S 68 millones vendidos después de las primarias y los U$S 634 millones de estos últimos cinco días. La regulación de liquidez del Central reduce la volatilidad del dólar oficial, que ayer subió cinco centavos, a $100,22 para la venta. El dólar mayorista subió un 19,3% en lo que va de 2021, frente a una inflación de 41,8% acumulada entre enero y octubre.