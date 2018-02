Más allá del sol que parte la tierra y la sensación térmica que supera los 38 grados, es un día gris en el microcentro porteño. Numerosos medios y seguidores de Débora Pérez Volpin se aceraron para despedir a esa mujer que alegraba las mañanas a través de la pantalla.

Con la llegada del féretro con sus restos a la Legislatura de la Ciudad, se inició esta mañana, alrededor de las 11, el velatorio de la periodista y legisladora porteña fallecida el martes, a los 50 años, mientras le practicaban una endoscopía.

El lugar elegido para la despedida representa su último gran sueño, el de iniciar una carrera en la política. Allí, en la Legislatura porteña, pudo desempeñarse durante muy poco tiempo, desde que asumió como diputada por el Frente Evolución a mediados de diciembre.

Primero fue el momento de los familiares, que la despidieron en una ceremonia íntima. Luego, cerca de las 13.30, se abrieron las puertas para los medios y el público que quiera ingresar. Fue una hora y media más tarde de los previsto (se había anunciado para las 12), pero luego se aclaró que hubo demoras en la organización y además se decidió respetar los tiempos de la familia.

Dentro de la sala, el clima era de profundo dolor, con llantos y abrazos compartidos. Al lado del féretro, colocada sobre un mástil, había una foto de Débora con su eterna sonrisa. Parado al costado, recibiendo abrazos, estaba el periodista Enrique Sacco, actual pareja de Pérez Volpin.

Muchos grupos de adolescentes se acercaron a saludar a Agustín y Luna, sus hijos de un matrimonio anterior.

A un costado, estuvo presente Martín Lousteau, junto a una comitiva y sin dar comentarios a la prensa. Lo acompañaba su esposa, Carla Peterson, secándose las lágrimas con un pañuelo. El público que adoraba a la conductora de "Arriba Argentinos" también participó con su pésame, sus besos y abrazos.

A las 10.56 ingresó el ataúd con los restos de la querida periodista y legisladora. Llegó en una camioneta que pertenece a la unidad de traslado del Grupo Jardín de Pilar, sin cortejo de autos fúnebres.

Llegaron una gran cantidad de coronas, entre ellas dedicadas por Diego Santilli, el Chiqui Tapia (presidente de la AFA), Mujeres UCR Capital, el bloque Vamos juntos y el bloque Suma y evolución.

Mientras iban llegando, los compañeros de TN y El Trece se abrazaban y compartían su dolor.

Florencia Etcheves y Valeria San Pedro se mostraron emocionadas, al igual que Marcos Barroca, quien ayer "se quebró" en cámara al intentar cubrir el caso desde la puerta del Sanatorio de la Trinidad. "Ayer me tocó estar al aire, y es muy complicado. Todavía no lo podemos creer, no salimos del asombro. Es una mezcla de dolor y bronca", contó Barroca, que compartió 24 años de carrera con Pérez Volpin.

"Queremos saber la verdad de lo que pasó. Estamos hablando de un estudio que se hace cualquiera de nosotros y no puede terminar así. Que no quede como que no pasó nada. Que haya responsables", rogó el periodista en la puerta de la legislatura.

"Ahora el rol de todos es contenernos. Su mamá (por la de la periodista fallecida) está 'más o menos'. Le prometí a Débora que iba a acompañar a sus hijos, que iba a sostenerlos. Y lo voy a hacer", dijo Melina Fleiderman, la pareja de Marcelo Funes, ex esposo Pérez Volpin y el padre de sus dos hijos.

Fleiderman habló en nombre de la familia de Débora, incluido Enrique Sacco, quien convivía con Volpin desde hacía 6 años. "Este mensaje es para todos los que la miraban por la tele, que se despertaban con ella. Les queremos decir 'gracias'. Porque sé que ésta no es una noticia más", dijo la periodista de C5N.

"Siempre lo dije, éramos una familia. Ni medios hermanos, ni cuartos hermanos, ni nada. Con el respeto que cada uno se merece, que cada uno ocupa. Las mezquindades de los grandes pasan a segundo plano. Sin saberlo, la vida me fue preparando para esto. Voy a ocupar el lugar que pueda ahora", siguió y rescató la "familia ensamblada" que había logrado junto a Débora.

Pasadas las 11, ya se había armado una cola de gente que la seguía por TV y no quiso perderse la despedida.

"Me dio mucha tristeza porque es una chica joven con toda la vida por delante. Es una angustia, como si fuera un familiar", dijo a Norma Ocampos, vecina de Monserrat. Tenía anteojos de sol, pero no lograban tapar las lágrimas que se le escapaba por debajo.

"Mi nieto, que también la veía, me preguntó: '¿ahora quién me va a decir abran los ojitos'?", agregó conmovida.

Hilaria Burgos llegó desde Gerli. "Era una mujer hermosa, sincera, esplendida. Siempre la veía en el noticiero. Me duele no saber qué pasó. Yo no puedo ir a pelear al Sanatorio, no soy familia, pero nadie se hace responsable", comentó.

La presencia mediática es enorme. Siete móviles de canales de televisión aguardaban en el entorno de la legislatura. Pasadas las 12, se veía una una fila de media cuadra, de hombres y mujeres de diversas edades. Al momento de abrir las puertas, ya eran más de 100 metros de personas que esperaban, en un respetuoso silencio. Se podrá entrar hasta hasta las 22 horas, por la calle Roca 575.