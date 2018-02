Por el canal. El coche fúnebre que trasladó los restos de la periodista Débora Pérez Volpin pasó por la sede de Canal 13, su lugar de trabajo durante años, ante muestras de dolor de sus compañeros.

Los restos de la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, que falleció el pasado martes a los 50 años cuando le realizaban una endoscopía, fueron enterrados ayer en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, entre una comitiva de personas que acompañó a los familiares.



El féretro salió alrededor de las 14 hora local por la Puerta de Honor de la Legislatura (parlamento) de la ciudad de Buenos Aires, donde fue el velatorio, y partió con un aplauso de los ciudadanos congregados para mostrar su dolor por el deceso de la comunicadora, informaron fuentes oficiales.



La pareja de Pérez Volpin, el también periodista Enrique Sacco, expresó la gratitud de la familia por el "respetuoso silencio" durante el velatorio y la ceremonia íntima que precedió al traslado de los restos al cementerio.



El cortejo que acompañó al cadáver de Pérez Volpin, diputada desde diciembre de 2017 por SUMA+, realizó una parada frente a las instalaciones del canal de televisión TN, donde la fallecida trabajó hasta hace poco tiempo como presentadora.



La muerte de Pérez Volpin, que ha causado un gran conmoción en el país, está sujeta a una investigación judicial, titulada como "homicidio culposo" por la Fiscalía, después de que la familia



presentase una denuncia para que se determine qué es lo que ocurrió en el sanatorio porteño de la Trinidad. Allá fue donde la legisladora se sometió a la endoscopía durante la cual sufrió un paro cardiorrespiratorio.



Aún se desconoce el informe final de los médicos forenses sobre la autopsia que realizaron al cadáver de Pérez Volpin y que determinará las causas concretas de su muerte, al tiempo que el



canal TN indicó que el cuerpo presentaba cortes y perforaciones en el estómago y el esófago.



El sanatorio la Trinidad de Palermo (en la ciudad de Buenos Aires) no grabó la endoscopía durante la cual falleció Débora Pérez Volpin, según comunicó ayer el centro médico, luego de un allanamiento realizado por orden judicial, informaron fuentes policiales.



"No hay video porque el endoscopio no grababa", dijo a la agencia de noticias Télam una fuente policial mientras que un vocero de la investigación destacó que "la clínica niega que el procedimiento esté filmado".



El allanamiento comenzó pasadas las 13 y aún continuaba cerca de las 18 y es el segundo en 48 horas luego de la muerte de la periodista. Estuvo instruido bajo la fiscalía criminal y correccional 51 a cargo de la fiscal Nancy Olivieri. Los voceros detallaron que además de la grabación lo que se busca es el registro del estudio médico durante el cual falleció Pérez Volpin y que los efectivos tienen la orden de retirar fotos y todo el material que pudiera ser útil para la causa judicial, que busca establecer las causas de la muerte.



Un vocero de la investigación aseguró que siempre se graba este tipo de procedimientos, pero "a la clínica no le conviene mostrar la videofilmación por eso lo niegan. Quedará como una negligencia no haberlo filmado, pero peor es entregar la prueba". El pedido de allanamiento fue pedido por los abogados de la familia de Pérez Volpin y avalado por la fiscalía, quienes quieren saber si existen pruebas sobre cómo se realizó el procedimiento.



Efe y Télam

"Necesitamos una explicación seria"

Diego Pirota, abogado de la familia de Débora, dijo ayer que "si ingresa una persona sana que no presenta ninguna lesión a realizarse un procedimiento y 18 minutos después fallece y encuentran que hay lesiones en el esófago y en el estómago, no tengo ninguna duda que esas lesiones se provocaron durante el procedimiento". Pérez Volpin murió el martes último en el Sanatorio Trinidad cuando se le realizaba una endoscopía en el sanatorio porteño, en el bario de Palermo. Pirota enfatizó en declaraciones a TN: "No tengo dudas de que algo sucedió" durante el estudio. Y sostuvo que a 72 horas de lo ocurrido "necesitamos una explicación seria". "Ahora, si esas lesiones se provocaron por una imprudencia o por razones naturales del procedimiento lo desconocemos", afirmó.