Conmoción. Joaquín (a la izquierda), su padre (al centro) y Cynthia Sonaridio (a la derecha). La muerte de los dos miembros de la familia Naidenoff conmovió a varios políticos.



La esposa y uno de los dos hijos del senador radical Luis Naidenoff, presidente del interbloque oficialista de Cambiemos en el Senado argentino, fueron hallados muertos ayer por la mañana en su vivienda de la capital de Formosa, aparentemente intoxicados con gas.



Se trata de Cynthia Sonaridio, escribana, quien trabajaba en el Poder Judicial de Formosa, y de Joaquín Naidenoff, de 16 años, según confirmaron a la agencia de noticias Télam el subjefe de la Policía provincial, comisario general José Antonio Ruiz, y el concejal Miguel Montoya.



La otra hija de Naidenoff, Agustina, de 23 años, estudia Comunicación Social en una facultad en la ciudad de Buenos Aires, y, al igual que el senador, no estaba en el domicilio familiar.



La tragedia se habría producido en las primeras horas de la mañana. "La última conexión del celular de Joaquín fue a las 06:50", contaron desde el círculo cercano al senador.



El jefe del Interbloque de Cambiemos se enteró "después de las 9 de la mañana", cuando la doméstica le avisó al chofer del legislador, quien se dirigió inmediatamente al lugar y se encontró con el escenario fatal.



Pudo saberse que "la vivienda tiene un sistema de red interna de gas para calefacción y agua caliente" alimentado por dos tubos de gas de 45 kilogramos. Familiares, colaboradores y amigos del senador Naidenoff recrearon las últimas horas que el legislador de Cambiemos compartió con su hijo Joaquín y su esposa Cynthia: "Cenaron juntos y jugaron generala", contó Iván Kalluk, sobrino del senador nacional.



El domingo al mediodía, el senador compartió un almuerzo en Resistencia con su hermana Sofía (esposa de Roy Nickisch, exgobernador de Chaco) junto a sus hijos Joaquín (16 años), Agostina (23 años) y otros familiares.



De regreso a la ciudad de Formosa, a la noche "cenaron juntos" en la casa del barrio San Francisco, "jugaron a la generala, luego Luis (Naidenoff) se fue al departamento con Andrés, su sobrino. Todo era normal; si bien están en proceso de separación con Cynthia (Sonaridio, que trabajaba en el Poder Judicial de Formosa) el trato era normal y de buenos términos", contó Kalluk.



La empleada doméstica, al ingresar ayer a la vivienda encontró a Sonaridio "muerta en la cocina" y a uno de los perros "en el sofá del living". Al subir a la planta alta encontró "al pibe (Joaquín) tirado, sin vida, en el pasillo de las habitaciones", y también a otra mascota "más chica", agregaron fuentes de la investigación.



Si bien no finalizaron las pericias y no se conocen los resultados, se estima que "una pérdida importante de gas" habría invadido la vivienda "que estaba totalmente cerrada por el frío de la noche".



Joaquín cursaba el último año de la secundaria en el Colegio Privado ALAS, y "en pocos días viajaban a Bariloche, por el viaje de fin de curso", contó Enzo Casadei, vocero de prensa del senador.



"Aparentemente estamos ante un hecho de accidente doméstico, al considerar la muerte de dos mascotas, lo cual es orientativo del hecho", expresó el ministro de Gobierno provincial, Jorge González, aunque se esperan los resultados de las pericias.



Según allegados al legislador, Naidenoff se habría enterado de la tragedia cuando estaba en el aeropuerto de Formosa a punto de viajar a Buenos Aires.



El presidente Mauricio Macri publicó un mensaje desde su cuenta de Twitter manifestando su acompañamiento "en este durísimo momento". Desde la oposición, la ex presidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa, Graciela Camaño también enviaron un mensaje a través de Twitter para acompañar al legislador.



Orgullo



El senador pasó el domingo pasado el Día del Padre en Formosa y se fotografió con su hijo ahora fallecido, y su hija (mayor que su hermano), en una imagen que publicó en su cuenta de Twitter el mismo domingo por la tarde, con una leyenda en la que expresó sentirse orgulloso por la responsabilidad de ser papá. "Un saludo muy especial a todos aquellos que tienen el privilegio y la responsabilidad de ser padres", expresó.



Exposición



Naidenoff, el jefe de los senadores de Cambiemos, es una de las figuras de mayor exposición pública dentro del oficialismo en el Senado, en la vida política nacional y en el seno de la Unión Cívica Radical (UCR). Es senador desde 2005 y en 2015 fue candidato a gobernador para suceder al actual mandatario del Partido Justicialista, Gildo Insfrán, a quien ha denunciado en causas de corrupción en varias oportunidades.

Fuente: Télam