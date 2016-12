"Quién diría que todo iba a terminar de esta manera. Tan feliz y emocionada estaba de poder llegar a Brasil con mis compañeros y disfrutar de mi viaje de egresados. Y que todo se haya convertido en una desgracia para mí y para todos", escribió en Facebook Agustina Rolón, una de las estudiantes que viajaba en el micro que volcó la semana pasada.

A pesar de haber perdido un brazo y de resultar gravemente herida, la joven en su mensaje se mostró optimista y agradecida de todos aquellos que la acompañaron luego de la tragedia en la que tres de chicas murieron. "Perdí un brazo, tengo la cara cortada, el otro brazo cortado pero estoy bien. Gracias a los que me ayudaron a salir del micro a esos señores y compañeros que sin pensarlo entraron y me sacaron", expresó Agustina.

Destacó asimismo la labor de los médicos y se manifestó feliz por haber dejado ya el hospital para ir a su casa. "Gracias a los doctores de Brasil que me tuvieron mucha paciencia y me atendieron re bien. Gracias a mi familia por nunca soltarme la mano. Gracias a todos por preocuparse por mí. Los Amo", dijo la joven.

"Y todo lo que era Felicidad y Emoción se convirtió en Tristeza, Angustia, Desesperación y una Gran Desgracia. Todavía no caigo con todo lo que pasó, no entiendo El por qué justo a mí, por qué a nosotros que faltaba tan poquito para llegar", se lamentó la joven antes de confirmar que iba a dejar el hospital: "La mejor noticia que me pudieron dar. Ya Estoy de Alta".

Mientras estuvo internada, Agustina recibió la visita de su grupo de amigos, algunos que también iban en el ómnibus de la tragedia. A ellos les dedicó un mensaje de agradecimiento. "Gracias por Todo. Verlos me alegró el día, me alegraron todo, la verdad estoy muy agradecida con ustedes por su apoyo y todo lo que pasó sirvió para unirnos más y que seamos más fuertes".

La joven era parte del grupo de 62 estudiantes de distintos colegios de Misiones que viajaban en un micro proveniente de la ciudad de Posadas que volcó en un barranco de unos cuatro metros de profundidad en la ruta 285 en la localidad brasileña de San Luis Gonzaga, a unos 260 kilómetros de la frontera con Argentina, en el estado de Río Grande Do Sul.

Por el hecho, murieron las jóvenes Rocío Fabiana Martínez, de 18 años, Luana Micaela Centurion,y la coordinadora de la empresa Tabay Tours, Agustina Szczerbaty.