Un accidente ferroviario se produjo este sábado por la noche cuando un tren de la línea San Martín descarriló saliendo de la estación Palermo, en el homónimo barrio porteño, y chocó de frente contra otro del mismo ramal que se dirigía hacia el andén por las vías de enfrente.

De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, ambas formaciones circulaban sin pasajeros al momento del impacto, aunque en el lugar trabajaron varias ambulancias del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de bomberos, que asistieron a algunos heridos leves.

Las personas que se encontraban dentro de las unidades fueron evacuadas por los equipos de rescate, que las ayudaron a cruzar el alambrado que separa los rieles del pequeño tramo de pasto que hay al costado de la avenida Intendente Bullrich, casi en su intersección con la avenida del Libertador.

La Junta de Seguridad en el Transporte informó en su cuenta de Twitter que el hecho ocurrió aproximadamente a las 22.26 de este viernes en la señal 55, a la salida de estación Palermo, a la altura de la Mezquita de Buenos Aires.

Además, el organismo precisó que el accidente involucró a los trenes identificados con los números 3027 y 3894 y que su sede central se encuentra investigando las razones del choque.

Según las primeras versiones, todo se debió a que uno de los dos ferrocarriles de la línea San Martín descarriló y se cruzó de vía, impactando de frente contra otro que circulaba con dirección contraria.

En las redes sociales se viralizaron varias imágenes de las formaciones ya detenidas luego de impactar entre ellas y algunos videos de las ambulancias, los bomberos y los efectivos de la Policía de la Ciudad que trabajaron en la zona ayudando a las víctimas y cortando el tránsito mientras se realizaba el operativo.

El Tren San Martín había sido noticia días atrás, pero por un robo. Otra vez una estación fue escenario de un hecho de inseguridad, resuelto minutos después gracias al circuito de cámaras de seguridad y la solidaridad de los pasajeros. El lugar en esta oportunidad fue Villa del Parque: un joven de 17 años le arrebató el celular a una mujer, trató de escapar a toda velocidad pero fue atrapado por un grupo de pasajeros.

Por otra parte, no es frecuente un descarrilamiento de este tipo de magnitud con este tipo de formaciones: uno de los últimos registros de un caso como este fue cuando en agosto del 2016 una formación del ferrocarril Sarmiento que se dirigía hacia Once se salió de las vías a la salida de la estación Liniers. Si bien en aquella ocasión no impactó contra otra unidad, el incidente provocó 18 heridos. Todo se originó a la altura del paso a nivel de la calle Barragán, casi sobre el final del andén.

En tanto, una década atrás también chocaron dos trenes en el barrio porteño de Palermo, pero involucró a dos unidades de la línea Mitre que circulaban entre las estaciones de Retiro y de Tres de Febrero, a tan solo unos metros del lugar donde impactaron este sábado por la noche las formaciones del ramal San Martín.