Aparecerá el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y largará una catarata de frases y aparentes conceptos que harán ruido y crearán polémica. Seguro que sí. Minutos después aparecerá una ex Ministra de Seguridad de la Nación y, palabras más palabras menos, hará el mismo ruido e intensificará la misma polémica anteriormente desatada. También seguro que sí. La verdad todo poco serio, todo por arribita. "Todo pasa", como decía el anillo de Don Julio Grondona.

Primera pregunta: ¿por qué investiga la Provincia de Buenos Aires? ¿Es acaso narcomenudeo? ¿Es acaso un homicidio común? Claramente no. Investiga Buenos Aires, por lo menos, los primeros días (ahí estoy escribiendo) porque tenemos una ley nacional obsoleta que desguaza los delitos y no los atiende en su integralidad. Clarito. Si se roban diez móviles para transportar droga, si se matan veinte personas por cuestiones vinculadas al narcotráfico, son tratados como "delitos comunes" e investigados independientemente. Locura legislativa, dejadez política, ignorancia catastrófica.

¿Desde cuándo pasa esto? Desde siempre. ¿Se les planteó alguna vez el tema a las distintas autoridades nacionales? Sí, claro. ¿Qué pasó? Nada. Prefirieron y prefieren seguir vistiéndose de combate y creyendo o dejándose convencer de que la solución es "sólo armada".

La mitad del país tiene desfederalizada la lucha contra el narcomenudeo, la otra mitad no lo tiene. Es claramente una calamidad institucional, es comprar el fracaso, es la más clara confesión de que no entendieron ni entienden nada, absolutamente nada.

Los gobiernos nacionales (todos, entiéndase todos) jamás les giraron a las provincias que desfederalizaron un peso partido por la mitad, como prevé la ley. Evidentemente, son los "vivos" de esta película.

Es hora de dejarse de dar vueltas con el tema y, claro está, de no dejar que nos embromen, así que, para empezar, cuando vean a ministras/os vestidos de combate o prendiendo un fosforito para quemar droga anteriormente secuestrada, pongámonos a llorar y les pidamos que nos expliquen cuál es la estrategia que tienen, cuáles las medidas de fondo y la organización.

Ciertamente hay que modificar la ley, desfederalizar sí o sí en todas las jurisdicciones, hacer prevalecer la competencia federal cuando por la cantidad, la organización, la interjurisdiccionalidad, los resultados u otro criterio válido, se entienda necesaria la intervención de ese fuero.

Es indudable que hacen falta articulaciones entre jurisdicciones, atribuir competencias a la integralidad del fenómeno, evitando el desguace de tipos penales, hace falta dar la batalla armada, social y cultural, hay que evitar el copamiento de territorios con una presencia integral del Estado (salud, educación, deportes, etc.), hacen falta cárceles especiales, hacen falta laboratorios en toda la extensión de este país. Es decir, hace falta una estrategia seria, sostenida, consensuada.

Claro está, más fácil es seguir dando vueltas y vender frases hechas. Dios se apiade de nuestros chicos.

Eduardo Quattropani

El autor es Fiscal General de la Corte de San Juan y expresidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina.

>> POLÉMICA

Insólito cruce entre Bullrich y Fernández

"Boca sucia" de un lado, acusaciones por tráfico del triple crimen de General Rodríguez, el cruce entre la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el caso de la cocaína adulterada que mató al menos a 24 personas. Patricia Bullrich apuntó contra Aníbal Fernández al referirse al fentanilo, la sustancia con la que habría sido adulterada la cocaína que se traficó en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero. "Es el mismo ministro con el que entró la efedrina", advirtió la opositora, en relación al precursor químico asociado al Triple Crimen de General Rodríguez.

El ministro le contestó en un hilo de tuits, donde además la llamó "boca sucia" y en un nuevo capítulo, este sábado Bullrich remarcó: "El fentanilo para pacientes intubados es vía periférica venosa y no en comprimidos sólidos o en polvo. Pusimos en alerta al país sobre el ingreso de esta sustancia".

Ayer Bullrich le recomendó al ministro de Seguridad leer una nota periodística titulada "Alerta en Argentina por el ingreso de una mortífera droga", sobre el ingreso de fentanilo al país.

Sin embargo, este sábado, Aníbal Fernández contestó citando a Elisa Carrió, a una médica y le remarcó a Bullrich que la fecha del artículo que le mandó a leer era de 2016, cuando ella era la ministra de Seguridad. "Señora, ¿a quién puso en alerta? ¿No se da cuenta que usted era la Ministra de Seguridad al momento de la publicación y no había comenzado la pandemia? No me confunda, que voy a terminar pensando que una vez en su vida, la Dra Carrió tenía razón!". Después, Fernández citó a la médica Mariana Lestelle. "Discutir por qué en Argentina se compró más fentanilo, así como otras drogas que se usan para ventilar (también se compró más midazolam, más ketamina, más bloqueantes neuromusculares, más propofol ) es no entender nada de covid".