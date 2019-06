El ex presidente Eduardo Duhalde criticó este lunes la candidatura a gobernador bonaerense de Axel Kicillof por considerarlo un "porteño", y pidió no seguir "invadiendo la provincia", aunque se excusó de hablar sobre el salto del senador nacional Miguel Angel Pichetto a las filas del oficialismo "hasta el cierre de listas, porque somos muy amigos".

"No voy a hablar sobre Pichetto hasta el cierre de listas porque somos muy amigos", dijo Duhalde. sobre la precandidatura a vicepresidente de Mauricio Macri, que la semana pasada aceptó el senador nacional peronista. En cambio, Duhalde criticó al precandidato a gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof y a la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por tener un "gabinete con ministros que no son de la Provincia".

"¿Hasta cuando los porteños seguirán invadiendo nuestra provincia? Después del desembarco capitalino de Cambiemos, el Frente de Todos propone como gobernador al Diputado Nacional en ejercicio por CABA, Axel Kicillof", tuiteó en la tarde del lunes Duhalde que viene impulsando la candidatura a presidente de quién fuera su ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

"La provincia de Buenos Aires fue invadida ya por Cambiemos, los ministros de Vidal son todos hombres de Capital y no conocen la provincia", dijo Duhalde este lune. tras lanzar ese primer mensaje a las redes, en las que no estaba activo desde el 25 de abril pasado. "Kicillof por trayectoria política, profesional e historia de vida es un porteño más. Tenemos dirigentes bonaerenses de excelencia, dejemos de regalarnos..." fue el segundo mensaje que el ex presidente transformó en un tuit.