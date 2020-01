El expresidente Eduardo Duhalde se reunió ayer con la vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, para analizar el proyecto que impulsa para "revolucionar el sistema de provisión de alimentos para la gente" y sostuvo que "en un mes debería estar terminado". "Tratamos el proyecto con el que buscamos la forma de revolucionar el sistema de provisión de alimentos para la gente", explicó Duhalde al término de la reunión que se realizó en el departamento que CFT tiene en Recoleta. Duhalde, quien prefirió "no adelantar" detalles de la iniciativa, expresó que está "buscando una salida" con el Ejecutivo. "Nos interesa lo que está pasando en todos los sectores, porque los productos se están vendiendo a precios exorbitantes", advirtió. En ese sentido, citó como ejemplo que "muchas familias se cambian de obra social porque no pueden pagar, o cambian a sus hijos de colegio". "Todo lo que se haga puede servir, pero necesitamos algo más profundo", evaluó, e insistió: "Yo tengo un proyecto, pero estamos conversando con Alberto y con Cristina, porque esto tiene que pasar por el Congreso". Consultado sobre qué dijo la vicepresidenta, Duhalde se limitó a señalar que están "conversando, de acuerdo en seguir trabajando", aunque "en menos de un mes esto debería estar terminado". El expresidente reseñó que "hace una semana" había mantenido otro encuentro con Cristina, con quien, adelantó, se reunirá "las veces que hagan falta", y dijo que espera el regreso del Presidente para verlo. "Alberto me mandó un whatsapp el martes", amplió. La idea de Duhalde es "ayudar al gobierno" con "una propuesta que puede ser la solución para el precio de los alimentos".