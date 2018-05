Golpes. Dujovne (centro), figura clave en las recientes reuniones con representantes del FMI. Según el ministro de Hacienda, el Gobierno "sabe que la depreciación golpea a la inflación".





El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió ayer que este año la economía argentina "tendrá más inflación y menos crecimiento" que el previsto inicialmente, debido a la volatilidad del mercado financiero.



Dujovne formuló estas declaraciones durante un encuentro con medios extranjeros junto con el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Las principales respuestas brindadas por ambos ministros fueron difundidas ayer por la tarde por la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.



Las previsiones iniciales formuladas para el corriente año proyectan un crecimiento de la economía de 3 por ciento, mientras que la meta de inflación -corregida el 28 de diciembre pasado- es del 15 por ciento anual.



En ese marco, Dujovne dijo que "la Argentina no está acostumbrada a que se vean los movimientos del mercado de divisas" y que el Gobierno "sabe que la depreciación del peso golpea (de manera negativa) a la inflación".



A renglón seguido, el ministro enfatizó que el proceso de "desinflación continuará en cuanto se calmen los mercados". Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la variación que registró el índice del Costo de Vida en abril pasado, que según estimaciones privadas, habría mostrado una suba de entre 2,4 y 3 por ciento.



Caputo, por su parte, subrayó que el país "sigue teniendo acceso a los mercado de créditos" y que la cotización del peso "se encuentra en un nivel razonable". Para el titular de Finanzas "los activos argentinos tienen valores atractivos" y el mercado "está poniendo a prueba el tipo de cambio".



Al mercado financiero "le gusta ver que los funcionarios públicos reaccionen" ante los cambios, aseveró Caputo. El ministro de Finanzas también destacó que Argentina "va bien posicionada al Fondo Monetario Internacional (FMI)", y que a través del dinero que se consiga del organismo "queremos eliminar la incertidumbre".



"Argentina busca revertir la volatilidad", remarcó Caputo. De manera coincidente, Dujovne aseguró que los fondos que se obtengan de parte del FMI "son para garantizar los planes del Gobierno" y que el programa de encuentros del G20 en Argentina se mantiene sin cambios.



"La mejor manera de defender el crecimiento es evitar la crisis en la macroeconomía" dijo Dujovne a los corresponsales extranjeros y recordó que con el FMI hubo un acuerdo de no hablar sobre la marcha de las negociaciones hasta que estén concluidas. "Argentina no le atribuirá sus problemas internos a una situación externa", concluyó Dujovne en la conferencia ofrecida en la Casa Rosada, según el diario La Nación.



En un encuentro con periodistas, el funcionario dijo que espera poder cerrar antes de las seis semanas estipuladas como plazo usual el acuerdo de financiamiento que el Gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de llevar estabilidad a sus mercados. En un comunicado, el portavoz del Fondo, Gerry Rice, apuntó ayer que "continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo es llegar a un rápido acuerdo". Télam

>> Dispuesto a "correcciones"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo que es "imposible pensar un cambio como el que encaramos en 2015 sin cometer ningún error", al reconocer que el Gobierno está dispuesto a "hacer las correcciones que haya que hacer" porque el "presidente Mauricio Macri es una persona que escucha".



"Creo que los que gobernamos no somos ni seres iluminados ni dueños de la verdad y, como grupo humano que somos, somos imperfectos y es imposible pensar un cambio como el que encaramos en el 2015 sin cometer ningún error", dijo Vidal en diálogo con radio Mitre. "Hemos avanzado mucho, en muchos planos", sentenció la gobernadora bonaerense.

>> Respaldo empresarial

Directivos de las empresas que integran el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) ratificaron ayer la decisión de continuar con sus proyectos de inversión luego de reunirse con ministros del gabinete económico para dialogar sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"El Gobierno nos dio certeza acerca de las decisiones tomadas. Nosotros vamos a seguir con los proyectos de inversión y de desarrollo", dijo a la prensa el presidente de IDEA, Javier Goñi tras el encuentro que los ejecutivos mantuvieron con los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Producción, Francisco Cabrera, en el Palacio de Hacienda.