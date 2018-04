El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, relativizó la suba del dólar de ayer y defendió la intervención del Banco Central en el mercado de cambios que capitaneó Federico Sturzenegger.

"Pongamos el contexto también el movimiento que ha tenido el tipo de cambio esta semana, 30 centavos, 1,5% de la moneda que es flotante con intervención. Es nada", dijo, luego de que el Banco Central dejara correr el tipo de cambio ayer en lo que representó el mayor movimiento intradiario de la moneda en lo que va del año.

"Los argentinos no estamos acostumbrados a la flotación. Tenemos que ponernos un poco menos nerviosos cuando se mueve el tipo de cambio", sostuvo el ministro.

Dujovne contextualizó la suba del dólar. "Hay un fenómeno global de apreciación del dolar contra todas las monedas regionales. La visión del Banco Central ha sido cuando el fenómeno es regional no lo puedo enfrentar, tengo que acompañar y puedo suavizar. Si el fenómeno es puramente local y transitorio yo ahí puedo vender dólares para morigerar el impacto sobre los precios", dijo.

"Acá se ha juntado un poco el fenómeno regional, un poco también la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera sobre los inversores no residentes en Lebacs. Algunos de ellos han decidido desarmar sus posiciones y en ese contexto el Banco Central les da liquidez para que puedan salir sin que eso afecte la tasa de inflación", continuó Dujovne.

En diálogo con radio Mitre, Dujovne negó que existan peleas entre Sturzenegger y Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete. "De ninguna manera" hubo discusiones, dijo. "Trabajamos en forma armoniosa, hay armonía muy grande", agregó.

Dujovne, además, rechazó que el cambio de metas de inflación que definió el Gobierno el pasado 28 de diciembre haya puesto fin a la independencia de la autoridad monetaria. "De ninguna manera se intervino el Banco Central. Lo que se hizo fue cambiar las metas de inflación", dijo.

Aunque el funcionario reconoció que la inflación baja menos de lo deseado. "Estamos bajando la inflación sin recurrir a los atajos típicos que tomamos los argentinos durante setenta años que no nos funcionaron", dijo. "En este programa sin atajos, es cierto que hemos ido más despacio de lo que pensábamos en términos de inflación, no en otras variables, porque hoy la economía está creciendo, porque la inversión está reaccionando muy fuerte, porque la pobreza está bajando... Todo eso está quedando un poquito tapado por una inflación que tarda un poquito más en bajar pero que no tenemos ninguna duda que va a seguir bajando", completó.

"En los primeros meses del año, arrancamos el año con un arrastre muy fuerte de la suba de la electricidad en diciembre", reiteró. "Después tuvimos nuevas recomposiciones tarifarias. En abril tuvimos la suba del gas. Después nos quedan pequeñas subas en agosto y en octubre. Pero en mayo los precios regulados no suben. Y como la inflación núcleo ya está bajando en las últimas semanas, de la composición de ambos fenómenos (...) sabemos que en mayo vamos a tener números más bajos", finalizó.