El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participará este lunes de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se desarrolla en Indonesia. Nuevamente se reunirá con la titular del organismo, Christine Lagarde. Según informó el Palacio de Hacienda, Dujovne encabezará las reuniones del Grupo de los 20 (G20) en Bali y viajará acompañado por el jefe de Gabinete del ministerio de Hacienda, Ariel Sigal.

Quien no estará presente es el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ya que optó por quedarse en el país y seguir de cerca la evolución del mercado de cambios y el frente financiero. La asamblea anual se realizará entre hoy y el 14 de octubre, y Dujovne se entrevistaría con la directora del FMI, Christine Lagarde, para analizar los primeros avances del acuerdo con ese organismo, cuando aún resta la aprobación formal del directorio del organismo.

Asimismo, el ministro argentino mantendrá reuniones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin; el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire; y su par de Suecia,Magdalena Andersson, se informó oficialmente. Dujovne intervendrá en la asamblea de gobernadores del FMI y presidirá las reuniones de ministros del Grupo 20, la cumbre previa a lareunión de presidentes que se realizará en Buenos Aires en diciembre próximo.

Este lunes comenzarán las actividades con la divulgación por parte de funcionarios del FMI del informe sobre las "Perspectivas de la economía mundial" ya habitual en los días inaugurales del evento. Cabe recordar que el miércoles 26 de septiembre, Argentina acordó tener a su disposición US$ 7.100 millones adicionales a los US$ 50 mil millones acordados en junio con el Fondo.

Aquel día, en conferencia de prensa, el funcionario explicó que se acordó aumentar "en US$ 19 mil millones los desembolsos previstos para 2019, pasando de US$ 6 mil millones a US$ 13.400 millones en 2018, y de US$ 11.400 millones a US$ 22.800 millones en 2019".