En medio del avance de las investigaciones sobre el accionar de varios sindicalistas, el líder de los gastronómicos y referente de uno de los tres núcleos que integran la CGT, Luis Barrionuevo, lanzó una dura advertencia al gobierno de Mauricio Macri: recordó que los militares, Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín atacaron a los sindicatos "y no terminaron su mandato". Frente a esta inesperada crítica, desde el Gobierno le respondieron que "no le impactan para nada" estas amenazas y mandaron a Barrionuevo a generar trabajo.



"Ojo, también, cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, nos han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares; ha venido (Raúl) Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato, por la incapacidad, porque erró en la economía; vino (Fernando) De la Rúa y lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león, porque no todos somos iguales y no se puede generalizar con las mafias sindicales", dijo Barrionuevo durante una entrevista con TN.



"Nadie orina agua bendita", aseguró luego Barrionuevo, para insistir: "No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín, y De la Rúa y no terminaron su mandato".



En respuesta, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo en la tarde de ayer que las recientes críticas al Gobierno nacional del sindicalista Luis Barrionuevo "no impactan en lo más mínimo" a la administración Macri, y le aconsejó al dirigente gastronómico que mejor se ocupe de ver "cómo hacemos para generar oportunidades de trabajo" a todos los argentinos. "Lo que dijo Barrionuevo no nos impacta en lo más mínimo. Fue una frase desafortunada, quiero que esos dirigentes se preocupen para ver cómo hacemos para generar oportunidades de trabajo a todos los argentinos", dijo el jefe de la cartera laboral. "Es la Justicia la que tiene el trabajo de juzgar a los que no cumplen la ley", afirmó.