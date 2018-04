Macri y Rajoy hablaron sobre la situación de Venezuela durante la reunión privada, y fue el presidente argentino el que sostuvo, en la declaración conjunta que antecedió a las preguntas de los periodistas: "Lamentamos compartir una visión tan negativa" sobre lo que ocurre en ese país. Además, coincidieron en reclamar una "salida democrática para el pueblo venezolano".



Además, Macri y Rajoy coincidieron en que no convalidarán el resultado de las elecciones presidenciales de mayo próximo en Venezuela. Además reclamaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, "que se libere a lo presos políticos y se establezca un cronograma electoral en serio" en el país caribeño.



"Por más que Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático ya que hace rato que no hay democracia" en ese país, sostuvo Macri al comparecer junto a Rajoy.



"Esas elecciones no tienen ningún valor", puntualizó Macri. Por su parte, Rajoy señaló que con Macri coincidieron "en el análisis de la situación" y en que "la única solución viable es devolver la palabra a los venezolanos, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia para establecer regímenes clientelares". "Queremos para los venezolanos lo mismo que para nuestros países: democracia, libertad, derechos humanos, estabilidad, tranquilidad y progreso económico y social", remarcó el mandatario español. Macri cuestionó el "nivel de atropello con el que ha actuado el gobierno de Maduro", por lo que Argentina "seguirá reclamando por una salida democrática para el pueblo venezolano".